OFFICIEL - Le PSG nomme un nouveau directeur sportif

Alors que Luis Campos occupe ce prestigieux poste, le Paris Saint-Germain vient de nommer un nouveau directeur sportif.

Nouveau changement au sein du Paris Saint-Germain avant la reprise du championnat de France. Un peu plus d’une semaine après avoir promu Victoriano Melero au poste du nouveau Directeur général du club francilien, les champions de France viennent de promouvoir un nouveau dirigeant.

Yohan Cabaye, nouveau directeur sportif du centre de formation

Considéré comme l’un des clubs français et européens très formateurs, le Paris Saint-Germain envisage de gravir des échelons. Pour ce faire, le club de la capitale française fait confiance à l’un de ses anciens joueurs à la tête de son académie. Ancien milieu central de l’équipe de France et du PSG, Yohan Cabaye, qui est au club depuis 2021 en tant que Coordinateur sportif et Directeur sportif adjoint, est officiellement promu nouveau directeur sportif du centre de formation et de préformation du club francilien.

« Le Paris Saint-Germain est très heureux d'annoncer la nomination de Yohan Cabaye au poste de Directeur Sportif du Centre de Formation et de Préformation. Cette décision s'inscrit dans la continuité d'un parcours exemplaire au sein du Paris Saint-Germain, marqué par une expertise et une connaissance approfondie du haut niveau, et dans la volonté affirmée du Club de placer la formation parmi ses priorités », peut-on lire dans le communiqué du club, ce mercredi.

Cabaye dévoile ses objectifs avec le PSG formation

Nouveau directeur sportif du centre de formation et de préformation du Paris Saint-Germain, l’ancien milieu de terrain de LOSC et Newcastle veut révéler l’académie parisienne aux yeux du monde à travers de nouveaux talents. Heureux de cette promotion, Cabaye fait part de ses objectifs sur le site du PSG.

« Je suis honoré par cette nomination et remercie le Club pour sa confiance. Avec l’équipe d’encadrement, je suis déterminé à maintenir le Paris Saint-Germain au rang de référence mondiale en matière de formation. Nous visons non seulement la performance, mais aussi la transmission des valeurs fondamentales et l’épanouissement des jeunes talents. Dès leur arrivée, ils comprennent que notre Club est unique, avec une histoire riche et une quête d’excellence. Au Centre de Formation et de Préformation, nous leur inculquons respect, exemplarité et dépassement de soi, car c’est là que se construit l’avenir du Club », a déclaré le nouveau directeur sportif de l’académie du PSG.