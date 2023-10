OFFICIEL, le FC Barcelone blinde Lamine Yamal

A un an de la fin de son contrat, Lamine Yamal vient de renouveler son bail avec le FC Barcelone.

Lamine Yamal ne va pas quitter le FC Barcelone l’été prochain. Le club catalan vient de blinder son joyau pour plusieurs autres années avec une clause libératoire revue à la hausse pour protéger son jeune joueur.

Lamine Yamal Barcelonais jusqu’en 2026

Comme l’a évoqué GOAL, dimanche, Lamine Yamal a bien renouvelé son contrat avec le FC Barcelone, ce lundi 2 octobre 2023. Un joueur très professionnel et très important pour la formation catalane malgré son jeune âge, le FC Barcelone a jugé bon d’éloigner les cadors de sa pépite espagnole. Si le joueur a commencé à frapper dans les yeux des géants européens, le Barça a coupé court.

Alors que son contrat devrait prendre fin l’été prochain (2024), le club entraîné par Xavi Hernandez a fait une proposition de renouvellement au néo-international espagnol, qui n’a pas refusé l’offre. En effet, l’international ailier droit de la Roja (2 capes, 1 but) vient de prolonger jusqu’en 2026 avec les Culés.

« Le FC Barcelone et le joueur Lamine Yamal ont trouvé un accord pour le renouvellement de son contrat, qui le liera au Club jusqu'au 30 juin 2026, complétant ainsi sa jeunesse. La clause résolutoire s'élèvera à 1 000 millions d'euros », indique le FC Barcelone dans un communiqué sur son site internet.

Yamal, l’Espoir du Barça et de l’Espagne

En dépit de son jeune âge, Lamine Yamal a déjà conquis l’Espagne (pourquoi pas l’Europe) à travers ses performances à ne plus démontrer sur les rectangles verts. Âgé de seulement 15 ans, 9 mois et 16 jours, il a fait ses débuts officiels en équipe première contre le Betis en Liga le 29 avril 2023, devenant ainsi le plus jeune joueur à faire ses débuts avec le FC Barcelone.

Il gagne une place dans l'équipe de Xavi. Contre Cadix, Yamal est devenu le plus jeune titulaire de l'histoire du Barça à 16 ans et 38 jours, tandis que contre le Royal Antwerp, il est devenu le plus jeune débutant du FC Barcelone en Ligue des Champions, le deuxième de l'histoire de la compétition, avec 16 ans et 68 jours.

Lamine Yamal est également entré dans l’histoire avec l’équipe nationale espagnole. Après sa première convocation, le jeune ailier du FC Barcelone a fait ses débuts face à la Géorgie à l'âge de 16 ans et 57 jours pour devenir le plus jeune joueur de la Roja. Mais pas seulement, car après avoir été sur le terrain pendant une demi-heure, il a marqué le septième but de la victoire (1-7) de la Roja pour devenir également le plus jeune buteur.