Le Barça offre un contrat de taille à Lamine Yamal

Le géant espagnol a acté la prolongation de contrat de sa pépite, Lamine Yamal. Le jeune prodige va bénéficier d’un contrat très important.

Lamine Yamal, le prodige du FC Barcelone, est sur le point de franchir une nouvelle étape dans sa carrière prometteuse. Sous contrat avec le club catalan jusqu'en 2024, le jeune ailier de 16 ans s'apprête à prolonger son aventure au Camp Nou pour trois années supplémentaires. Cette décision est en phase avec les règlements espagnols qui limitent les contrats des joueurs mineurs à trois ans maximum.

Une prolong ation jusqu'en 2030

Toutefois, cette première prolongation n'est que le début d'un parcours qui s'annonce exceptionnel pour Yamal. En effet, selon les informations relayées par plusieurs médias espagnols, un accord a déjà été trouvé entre le FC Barcelone et les représentants du joueur pour une prolongation jusqu'en 2030. Cette prolongation de contrat sera effective dès la majorité de Lamine Yamal, qui fêtera ses 18 ans le 13 juillet 2025.

Cette stratégie de prolongation rappelle les précédentes du FC Barcelone, notamment avec des légendes du club telles que Lionel Messi, Andres Iniesta et Xavi, tous issus de la célèbre Masia, l'académie de formation du club catalan. Le club Culé a toujours eu à cœur de préserver ses talents les plus prometteurs et de les accompagner tout au long de leur développement.

La signature du nouveau contrat de Lamine Yamal pour les trois prochaines saisons, jusqu'en 2027, est prévue dès demain, lundi. Cependant, cette première étape n'est qu'un prélude à ce qui attend le jeune prodige. Lorsqu'il basculera sur son nouveau contrat en 2025, son avenir en Catalogne sera acté jusqu'en 2030. Une illustration de la confiance totale du club en ses capacités.

Une rev al oris ation s al ari ale ?

Il est également important de noter que cette prolongation s'accompagnera d'un salaire à la hauteur du statut de nouvelle superstar du club que Lamine Yamal est en train de devenir. Bien que cela rappelle le traitement réservé à Lionel Messi, il convient de souligner que le FC Barcelone veille à ne pas répéter les excès financiers du passé, ayant appris de ses erreurs.

L’avenir de la jeune pépite du FC Barcelone est désormais clairement tracé, et il est indéniable qu'il laisse une empreinte prometteuse dans l'histoire du club.