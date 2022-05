OFFICIEL : le Borussia Dortmund se sépare de Marco Rose

Marco Rose a été limogé de son poste d'entraîneur du Borussia Dortmund après y avoir passé une seule saison sans trophée remporté à la tête du club de Bundesliga. Le tacticien de 45 ans avait hérité des rênes du Signal Iduna Park durant l'été 2021 après avoir auparavant fait ses preuves au Red Bull Salzbourg et au Borussia Mönchengladbach.

Le BVB annonce la fin de la collaboration

Il a cependant connu des difficultés avec le BVB et a terminé la campagne 2021-22 à huit points du Bayern Munich, champion en titre, sans avoir remporté de trophée majeur. Insatisfait, le club, qui comptait dans ses rangs Erling Haaland, Marco Reus et Jude Bellingham cette saison, a donc décidé de procéder à un changement sur son banc.

L'article continue ci-dessous

Un communiqué de Dortmund indique : "Le BVB et l'entraîneur Marco Rose mettent fin à leur relation. Après une analyse intensive de la saison jeudi, incluant Rose, Watzke, Zorc, Kehl et Sammer, le club a décidé d'aller de l'avant et souhaite à Marco Rose la meilleure des chances dans sa prochaine opportunité". Remercié, il a parfois permis à son équipe de lutter pour le titre, mais la régularité s'est avérée difficile à atteindre pour rivaliser avec le Bayern.

16 défaites en 47 matches à Dortmund

Dortmund n'a jamais vraiment inquiété le champion d'Allemagne dans la course à la suprématie nationale, tandis qu'une décevante élimination en phase de groupe a été subie en Ligue des Champions, avant de subir une surprenante défaite contre les Rangers en barrages à élimination directe de l'Europa League. Au total, Rose aura donc disputé 47 matches à la tête du club et a remporté 27 d'entre eux, pour 16 défaites et 4 matches nuls.