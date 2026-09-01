La Juventus a annoncé l'arrivée d'un nouvel attaquant en provenance de la Premier League anglaise, afin de renforcer les options offensives de l'entraîneur des Bianconeri, Luciano Spalletti.

Selon le site officiel du club italien, l'Allemand Nick Woltemade a rejoint ses rangs en provenance de Newcastle United sous forme de prêt jusqu'au 30 juin 2027.

La Juventus a déclaré dans son communiqué : « Désormais, une nouvelle expérience attend Woltemade en Italie, et nous avons hâte de le voir sous le maillot de la Juventus. Bienvenue à la Juventus, Nick. »

Woltemade a été formé au sein du Werder Brême, avant de faire ses débuts avec l'équipe première en 2020.

Lors de la saison 2022-2023, il a été prêté à Elversberg, avant de rejoindre plus tard Stuttgart à l'été 2024, après une saison remarquable en championnat d'Allemagne.

À lire aussi : 840 millions de riyals : le grand transfert d'Al-Hilal officiellement finalisé

Woltemade a connu une véritable période de réussite avec Stuttgart, où il a inscrit 18 buts en 36 matchs et contribué au sacre de l'équipe en Coupe d'Allemagne, ce qui lui a ensuite valu l'opportunité de rejoindre l'anglais Newcastle United en 2025.

Au cours de son passage avec les « Magpies », l'attaquant allemand a disputé 53 matchs, inscrivant 11 buts et délivrant 6 passes décisives.

Ce transfert tombe à point nommé pour la Juventus, d'autant que le club blanc et noir a besoin de renforcer son attaque après le départ libre de Dušan Vlahović au Beşiktaş et le départ imminent de Jonathan David vers l'Atlético Madrid.

À lire aussi : Retournement de situation surprise : le transfert d'El Aynaoui à Leipzig au bord de l'effondrement

À lire aussi : Le plus élevé de l'équipe : un salaire record rapproche Ounahi de son nouveau club