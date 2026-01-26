OFFICIEL - L'OM verrouille un Minot

L’Olympique de Marseille continue d’avancer sur un fil stratégique mêlant ambition immédiate et projection à long terme. Alors que le club phocéen s’active sur le marché des transferts, une décision interne est venue confirmer une orientation forte. En sécurisant l’avenir d’un jeune issu du centre de formation, l’OM envoie un message clair sur sa vision. Un dossier discret, mais symbolique, qui s’inscrit dans une dynamique bien précise et qui porte un nom : Tadjidine Mmadi.

L’OM blinde Tadjidine Mmadi

Après les arrivées de Quinten Timber et d’Ethan Nwaneri, l’Olympique de Marseille a officialisé la prolongation de Tadjidine Mmadi, ce lundi. Le jeune attaquant de 18 ans, qui avait signé son premier contrat professionnel en mars dernier, est désormais lié au club phocéen jusqu’en 2029. Une première prolongation significative pour Tadjidine Mmadi, récompensé de sa progression rapide et de son intégration progressive au groupe professionnel cette saison.

Sous les ordres de Roberto De Zerbi, Tadjidine Mmadi a déjà disputé quatre rencontres avec l’équipe première. Le jeune attaquant s’est également illustré en inscrivant son premier but chez les professionnels face à Bourg-en-Bresse, lors des 32es de finale de la Coupe de France (0-6). Dans son communiqué, l’OM souligne que « cette prolongation vient renforcer le projet du club et sa volonté d’intégrer de plus en plus souvent les jeunes joueurs issus de la formation à l’équipe première ». Un message fort, incarné par Tadjidine Mmadi, et pleinement assumé par la direction marseillaise.