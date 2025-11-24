OFFICIEL - L'OL écarte un cadre de son vestiaire

La préparation du mercato hivernal provoque déjà des secousses internes, et un premier mouvement vient bouleverser l’organisation sportive. Alors que l’OL se concentre sur l’équilibre de son effectif avant d’entrer dans une période décisive, une annonce officielle révèle un départ inattendu au sein du staff. Ce changement soulève des questions sur la stratégie immédiate du club et sur les ajustements en cours alors que les dirigeants préparent des décisions plus larges.

L’OL se débarrasse d’un adjoint de Paulo Fonseca

L’OL, engagé dans une réflexion globale avant le mercato, doit gérer des mouvements internes en parallèle de ses ambitions de renforts. Le club, qui prévoit d’attirer un attaquant et un défenseur pour compenser les absences liées à la Coupe d’Afrique des Nations 2025, a rappelé qu’au moins deux ventes seront nécessaires avant d’enregistrer la moindre arrivée, d’après Foot Mercato. Dans ce contexte, l’OL a officialisé un changement majeur au sein du staff de Paulo Fonseca : « L’Olympique Lyonnais annonce le départ de Damien Della Santa, entraîneur adjoint du groupe professionnel. Le club tient à le remercier sincèrement pour son professionnalisme, son investissement quotidien et la qualité de son engagement aux côtés du staff et des joueurs. »

Toujours selon le communiqué de l’OL, « L’OL souligne la contribution de Damien Della Santa aux objectifs sportifs du club durant son passage à Lyon. La transition au sein du staff technique est d’ores et déjà engagée afin d’assurer la continuité du travail. L’Olympique Lyonnais souhaite à Damien Della Santa pleine réussite pour la suite de sa carrière. » Arrivé à l’époque où Pierre Sage dirigeait encore l’équipe, l’adjoint quitte donc le vestiaire avant même l’ouverture du marché, marquant une première étape dans la réorganisation que l’OL prépare pour cet hiver.