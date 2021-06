OFFICIEL : Karl-Heinz Rummenigge quitte la présidence du Bayern Munich

Six mois plus tôt que prévu, Karl-Heinz Rummenigge quitte son poste de président du conseil du Bayern Munich.

Le président du conseil du Bayern Munich de Karl-Heinz Rummenigge (65 ans) démissionnera de son poste le 30 juin. Cela a été officiellement annoncé par le FC Bayern ce mardi après-midi. La passation de pouvoir à son successeur Oliver Kahn n'a pas eu lieu comme prévu à la fin de l'année, mais à la fin de l'exercice financier.

"C'est le moment le plus judicieux et le plus logique sur le plan stratégique. C’est la fin de la saison, et en même temps une nouvelle phase avec une nouvelle équipe d'entraîneurs commence. La nouvelle saison devrait être sous la responsabilité d'Oliver Kahn en tant que nouveau CEO. J'ai déjà dit, il y a deux ans, que nous prévoyions une transition prudente, et c'est finalement ce qui se passe maintenant. C'est comme ça que ça doit être", a expliqué Rummenigge.

"C’est un adieu avec satisfaction et fierté, je dois remettre un club totalement intact sur le plan sportif, économique et structurel. C'était important pour moi. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont croisé mon chemin au FC Bayern", a conclu le futur ex président du Bayern Munich. Oliver Kahn a rendu hommage à son président : "Karl-Heinz Rummenigge a remporté un excellent travail pour FC Bayern depuis plus de 20 ans. Pendant ce temps, le club a remporté tout ce qui l'a donné à gagner, ses mérites autour du Bayern ne peuvent pas être suffisamment élevés."

FC Bayern: Rummenigge était président du conseil depuis 2002

"Je tiens à remercier Karl-Heinz Rummenigge au nom de l'Association et du conseil de surveillance de tout cœur", a déclaré le président du conseil de surveillance Herbert Hainer. "Karl-Heinz Rummenigge a considérablement influencé le FC Bayern, comme un attaquant, mais surtout après la fin de sa carrière de joueur, initialement en tant que vice-président et 2002 en tant que président. Avec Uli Hoeneß, il a formé le FC Bayern une des meilleures adresses du football mondial - sportif comme économique. C'était pour moi et pour nous tous un plaisir et un honneur d'avoir travaillé avec Karl-Heinz Rummenigge. Dès que la situation du Covid le permettra, nous vous préparerons officiellement un adieu digne de lui à FC Bayern. Le nom Karl-Heinz Rummenigge sera toujours étroitement lié au FC Bayern".

"Oliver Kahn prendra désormais la responsabilité à la pointe du FC Bayern München le 1er juillet. Après sa carrière professionnelle très réussie et son temps en tant qu'entrepreneur, il a été introduit de manière intensive au conseil d'administration de FC Bayern München pendant un an et demi. Il était déjà impliqué dans les décisions pertinentes pour l'avenir du Bayern de FC et a fixé le cours pour les prochaines années avec le projet de stratégie FC Bayern à venir. Nous sommes tous convaincus que Oliver Kahn est le bon homme de faire l'avenir de FC Bayern München avec succès", a ajouté le président du conseil de surveillance.

Karl-Heinz Rummenigge a été à la tête du FC Bayern Munich pendant dix ans et a eu des responsabilités dans les activités opérationnelles du club munichois depuis 1991. Durant son passage au FC Bayern, il a gagné un total de 12 titres internationaux, 21 championnats et 14 Coupes d'Allemagne. Oliver Kahn a été l'un des membres du conseil du club depuis le 20 janvier 2020 et prendra sa suite dès la fin du mois de juin.