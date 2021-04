OFFICIEL : Florentino Pérez réélu président du Real Madrid

Le président qui a formé 'les Galactiques' est désormais lié avec le Real Madrid jusqu'en 2025.

Florentino Perez, un homme célèbre pour son approche et pour sa philosophie sur le marché des transferts, lui qui a formé 'les Galactiques', a été réélu président du Real Madrid et restera à la tête des Merengue pendant encore quatre ans, jusqu'en 2025. Le dirigeant de 74 ans a été président deux fois avec les géants de la Liga, passant un total de 18 ans dans le rôle le plus exigeant et le plus important d'Espagne dans le sport.

Son premier passage avec le Real Madrid a apporté un certain nombre d'ajouts notables entre 2000 et 2006, et après être retourné à la présidence du club en 2009, il est maintenant prêt à continuer de lancer les coups après n'avoir fait face à aucune opposition lors du dernier scrutin. Confirmant la nouvelle sur le site officiel du club, le Real a déclaré: "Le 13 avril 2021, à Madrid, à 00 h 01, au siège du conseil électoral du Real Madrid Club de Futbol, les personnes énumérées au début se réunissent pour discuter et décider des questions énumérées ci-dessous".

"Compte tenu de la situation sanitaire existante résultant du Covid-19, le président, M. José Manuel de Carlos Grau, a décidé que les membres du Conseil électoral qui le souhaitent peuvent participer par télématique. N'ayant présenté pas plus d'une candidature déclarée par cette commission électorale et en vertu de l'article 40, section E, point 2 des statuts actuels du club, M. Florentino Perez Rodriguez est déclaré président du Real Madrid".

L'article continue ci-dessous

Tout candidat souhaitant occuper un poste présidentiel à Santiago Bernabeu doit être membre ou socios depuis au moins 20 ans et disposer de la richesse personnelle nécessaire pour obtenir une garantie bancaire d'au moins 15% du budget du club. Florentino Pérez coche ces cases en tant que riche homme d'affaires qui a travaillé dans le secteur de la construction et la politique locale. Il avait déclenché une autre élection à Madrid le 1er avril, les candidats potentiels ayant jusqu'au 12 avril pour se présenter.

Personne ne se présentant, Florentino Pérez a été réélu sans opposition pour la troisième fois consécutive - après avoir conservé le contrôle du Real en 2013 et 2017. En prenant les rênes du club de la capitale espagnole en 2000, Perez s'est rapidement mis à transformer la politique de recrutement des Blancos. Il voulait acquérir les meilleurs talents du marché, avec ses intentions exposées lorsqu'il a attiré Luis Figo loin de son rival Barcelone lors d'un transfert désormais tristement célèbre.

Des accords pour Zinedine Zidane, Ronaldo, David Beckham et Fabio Cannavaro ont suivi. La dernière vague d'ajouts de Galactiques est survenue au cours de l'été 2009, le Real réalisant un mercato XXL. Lors de ce mercato, les Merengue ont signé Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema et Xabi Alonso. Un autre record de transfert a ensuite été battu lors de la signature de Gareth Bale en provenance de Tottenham en 2013. Les affaires ont ralenti depuis lors, l'impact financier du Covid-19 frappant durement même les clubs les plus riches, mais le Real reste sur le marché des ajouts de marque et est fortement lié à l'attaquant de Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, et à celui du Borussia Dortmund, Erling Haaland.