OFFICIEL : Fernandinho rempile à Manchester City pour une autre année

Le milieu de terrain était lié à un retour au Brésil, mais il dit qu'il a un sentiment d'inachevé à l'Etihad Stadium au moment de prolonger.

Fernandinho sera encore un joueur de Manchester City la saison prochaine après avoir signé une prolongation de contrat d'un an avec le champion d'Angleterre en titre. Tout comme pour Sergio Aguero ou Eric Garcia, le contrat actuel du joueur de 36 ans devait expirer à la fin du mois, mais Pep Guardiola et les dirigeants de Manchester City lui ont permis de signer un nouveau contrat après avoir maintenu son importance dans l'équipe.

La saison prochaine sera sa neuvième année à l'Etihad Stadium de Fernandinho, lui qui est arrivé en provenance du Shakhtar Donetsk en 2013, et Manchester City a déjà discuté avec le Brésilien d'une possible reconversion une fois qu'il aura pris sa retraite. "Dans ma tête et dans mon esprit, le travail n'est pas encore terminé", a déclaré Fernandinho après avoir signé sa prolongation de contrat, sous-entendant probablement la volonté de remporter la C1.

"Et c'est pourquoi j'ai décidé de rester ici une autre année et d'essayer d'aider l'équipe et le club à atteindre les objectifs qu'ils recherchent. De mon point de vue, nous pouvons le faire, il y a encore des points à améliorer et à atteindre ces objectifs. Et évidemment, pour moi et pour ma famille, c'est un plaisir de rester à Manchester City un an de plus", a déclaré le capitaine des Cityzens lorsqu'il est aligné sur le terrain par Pep Guardiola.

Fernandinho, homme clé du vestiaire de City

L'article continue ci-dessous

"Si je pouvais continuer à jouer de la même manière, en les guidant sur le terrain, en dehors du terrain, pour les aider à s'améliorer et à s'améliorer et à mieux performer pendant les matchs, je serais la personne la plus heureuse là-bas", a conclu Fernandinho. Le capitaine de City était une figure importante alors que l'équipe de Guardiola a remporté son troisième titre de Premier League en quatre ans et a atteint la finale de la Ligue des champions pour la première fois de l'histoire du club.

En plus de les aider sur la scène nationale à atteindre le succès, Fernandinho a été titulaire dans la victoire lors de la demi-finale retour contre le Paris Saint-Germain, mais a été laissé de côté pour la finale contre Chelsea. Il était lié à des retours potentiels au Brésil, mais est considéré comme un joueur clé à Manchester City et a été crédité d'avoir aidé à changer la saison lorsqu'il a prononcé un discours de motivation à ses coéquipiers après un début de saison peu convaincant.

"C'est notre capitaine, notre leader et c'est un poste dans lequel il a excellé", a déclaré le directeur du football Txiki Begiristain. "Il y a un certain nombre de jeunes joueurs talentueux dans notre équipe et, par conséquent, il est essentiel que nous ayons quelqu'un avec les connaissances et l'expérience de Fernandinho".