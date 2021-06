Mercato, Manchester City va casser sa tirelire pour Grealish

Fervents admirateurs de Grealish, Pep Guardiola et Manchester City vont soumettre une offre de 116 millions d’euros pour l’Anglais.

Quand on aime, on ne compte pas. Depuis l’arrivée des propriétaires d’Abu Dahbi, Manchester City en est devenu maître et compte bien faire honneur à sa réputation cet été sur le marché des transferts.

Les Citizens sont prêts à battre un record pour Jack Grealish, mais Aston Villa cherche désespérément à garder le milieu de terrain, ont déclaré des sources à Goal.

Bien qu'il n'y ait eu aucun contact entre les deux clubs, City devrait faire un pas pour l'international anglais après l'Euro 2020.

Pep Guardiola est un grand admirateur du joueur de 25 ans qui a fait ses débuts en Championnat d'Europe mardi lors de la victoire contre la République tchèque, offrant le seul but de la rencontre à Raheem Sterling, attaquant de… City.

Combien coûterait Grealish ?

Grealish est l'un des talents les plus excitants de la Premier League et tout mouvement devrait potentiellement engendrer un nouveau record en Premier League avec un transfert estimé à 116 millions d’euros.

Ce serait plus que les 100 millions d’euros que Manchester United a payés à la Juventus pour Paul Pogba en 2016 et considérablement plus de 66 millions d’euros que City a payés pour la signature du record du club de Ruben Dias en provenance de Benfica l'été dernier.

City envisage également une décision similaire pour l'attaquant de Tottenham Harry Kane avec Guardiola désireux de rafraîchir son équipe alors qu'ils visent à défendre leur titre de Premier League.

L'attaquant Sergio Aguero a déjà quitté le club pour Barcelone avec un transfert gratuit, mais un cadre pourrait être vendu pour financer l'accord et libérer une place dans l'équipe de Guardiola.

Aston Villa a des plans ambitieux et n'a pas besoin de vendre étant donné la richesse de leurs propriétaires Nassef Sawiris et Wes Edens à travers leur société NSWE.

Ils ont évolué rapidement sur le marché des transferts eux-mêmes, battant Arsenal à la signature de l'international argentin Emiliano Buendia de Norwich dans un accord estimé à environ 42 millions d’euros.

Grealish, qui a rejoint Villa à l'âge de six ans, a également signé un nouveau contrat de cinq ans avec le club en septembre dernier et devrait se voir proposer un nouveau contrat avec une nette revalorisation pour rester.

Grealish était au centre des spéculations pour un départ à Manchester United l'été dernier et son agent Jonathan Barnett a déclaré que son avenir était incertain.

"C'est une conversation que le club, Villa, aura avec Jack et nous-mêmes, puis nous verrons où nous irons", a-t-il déclaré à SNTV en mai.

"Il aime Villa mais je pense que nous devons juste attendre et voir comment les choses se déroulent."