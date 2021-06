La légende du Bayern a mis en doute la décision du catalan de ne pas faire jouer Fernandinho ou Rodri dès le départ face à Chelsea.

Le Pep Guardiola "a volé la Ligue des champions" aux supporters de Manchester City, selon Lothar Mathaus, qui dit que l'entraîneur espagnol mérite une "critique dure" pour le choix de son onze de départ en finale. Manchester City a subi une défaite douloureuse de 1-0 à Chelsea lors de sa première apparition en finale de la Ligue des champions ce samedi, avec un premier but de Kai Havertz dans la compétition, suffisant pour faire la différence entre les deux équipes.

Pep Guardiola a choisi de démarrer le match sans Rodri ou Fernandinho occupant un rôle de milieu de terrain devant la défense et Lothar Matthaus estime que son travail à l'Etihad Stadium pourrait être menacé après avoir constaté une faille tactique majeure. "Avec son choix, il a volé la ligue des champions du club et des fans et il doit écouter à juste titre la critique dure de tous les côtés", a déclaré la légende du Bayern Munich sur Guardiola, qui a été sur le banc de touche Allianz Arena entre 2012 et 2015, dans son dernier édito pour Sky Allemagne.

"Je suis sûr qu'il y aura des discussions internes sur le point de se séparer de lui. Les joueurs douteront de lui après cette finale. Il devait essayer quelque chose à nouveau, présenter une ingéniosité imaginaire au pire moment possible et a bien mérité de perdre. Comment pouvez-vous jouer sans milieu de terrain défensif dans le jeu le plus important de l'histoire du club, qui était sur le terrain de presque tous les matches de la saison, qui assure l'équilibre, qui donne à chacun la sécurité nécessaire ?", a expliqué l'Allemand.

Guardiola trahi par ses convictions

L'article continue ci-dessous

"Pourquoi a-t-il joué sans Rodri et / ou Fernandinho, débuter avec six joueurs offensifs et a joué également sans un avant-centre ?", a conclu Lothar Matthaus. Autant de questions auxquelles seul Pep Guardiola à la réponse. Guardiola a été battu sur le plan tactique par Thomas Tuchel, qui avec son organisation tactique a réussi à déjouer les plans de l'Espagnol. Les Blues ont dominé les débats dans l'entrejeu et se sont procurés les meilleures occasions de la partie.

Timo Werner a dilapidé deux énormes occasions de mettre Chelsea devant au tableau d'affichage avant le but d'Havertz en fin de première période, plein de sang-froid face à Ederson. Pep Guardiola a fait rentrer Fernandinho après l'heure de jeu ce qui a fait du bien à Manchester City qui s'est montré plus dangereux. Riyad Mahrez a failli égaliser mais les hommes de Thomas Tuchel ont finalement tenu bon et décroché la victoire.

Pep Guardiola qui a décroché le titre de champion d'Angleterre a amené pour la première fois Manchester City en finale de la C1, après avoir échoué à plusieurs reprises en quarts de finale. La défaite en finale de C1 ne devrait pas menacer sa place. L'Espagnol a permis aux Cityzens de remporter deux trophées cette saison et a récemment signé une prolongation de deux ans le liant au club anglais jusqu'en juin 2023.