OFFICIEL : Eric Garcia s'engage avec le FC Barcelone

Eric Garcia imite Sergio Aguero et quitte Manchester City en fin de contrat pour rejoindre le club catalan.

Eric Garcia a suivi Sergio Aguero au FC Barcelone en provenance de Manchester City. Le club catalan a annoncé ce mardi matin qu'il avait signé un contrat de cinq ans au Camp Nou avec une clause libératoire fixée à 400 millions d'euros. Le joueur de 20 ans a passé les quatre dernières années de sa carrière à City, après avoir été écarté du célèbre centre de formation La Masia des Blaugrana, mais est maintenant revenu dans un environnement familier un jour après l'arrivée d'Aguero en Catalogne.

Garcia a été officiellement annoncé au Barça ce mardi et rejoindra le club pour un transfert gratuit lorsque son contrat au stade Etihad expirera officiellement à la fin du mois de juin, tout comme c'est le cas de l'attaquant argentin qui a pour sa part été présenté hier devant la presse. Le Barça a confirmé la signature de Garcia dans un communiqué sur son site Web, qui se lit comme suit: "Le FC Barcelone et Eric Garcia sont parvenus à un accord pour rejoindre le Club à partir du 1er juillet, une fois son contrat avec Manchester City terminé".

"Le joueur signera un contrat jusqu'à la fin de la saison 2025/26 et disposera d'une clause de résiliation de 400 millions d'euros", a ajouté le club blaugrana dans son communiqué. Eric Garcia a décidé de ne pas prolonger son contrat avec Manchester City en début d'année alors que le Barça tentait de finaliser un accord pour le défenseur central avant la fin du mercato hivernal.

Home is where the heart is. pic.twitter.com/FQRV2L4n4R — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 1, 2021

Les deux parties sont parvenues à un accord verbal, mais les Blaugrana n'ont pas été en mesure de débourser la somme demandée par les Cityzens au milieu de leurs problèmes financiers causés notamment par la pandémie de coronavirus. En conséquence, Garcia a dû attendre encore cinq mois, Pep Guardiola ne l'incluant que dans ses plans avec parcimonie alors que City était à la lutte pour remporter le titre dans toutes les compétitions.

Le défenseur espagnol a terminé la campagne 2020-21 avec seulement 12 apparitions à son actif, dont seulement six en Premier League, mais a maintenant obtenu son retour de rêve au Barça. Garcia a participé à 35 matchs toutes compétitions confondues au cours de ses trois saisons dans l'équipe senior de City, enregistrant une passe mais n'ayant pas ouvert son compteur but. La starlette liée au Barça a remporté la Premier League et de la Carabao Cup à l'Etihad, mais il a raté un triomphe en Ligue des champions après que l'équipe de Pep Guardiola ait été battue en finale par Chelsea samedi.

Le Barça devrait porter son attention sur deux autres signatures de haut niveau après avoir obtenu les services d'Aguero et de Garcia alors que Ronald Koeman continue de se préparer pour sa deuxième saison sur le banc de touche. Georginio Wijnaldum de Liverpool devrait être le prochain homme à franchir les portes du Camp Nou, le Lyonnais, Memphis Depay devant rejoindre son coéquipier néerlandais dans les semaines à venir.