OFFICIEL : Christian Eriksen s’engage à Brentford

Revenu d’entre les morts pour le meilleur ! Huit mois après avoir frôlé la mort, Christian Eriksen, victime d'un arrêt cardiaque lors de l'Euro 2020, est de retour dans le football à Brentford. Les Bees ont annoncé avoir trouvé un accord avec le milieu de terrain danois pour un contrat à court terme jusqu'à la fin de la campagne 2021-22.

Le meneur de jeu de 29 ans a eu de sérieux ennuis de santé en juin dernier. Tout le monde se rappelle de ce fameux match de l’Euro 2020 contre la Finlande où, après un effort, Eriksen s’est écroulé sur le terrain et a dû être réanimé pendant de longues minutes. S’en étant finalement sorti, il a été équipé d’un défibrillateur, et a depuis été éloigné des terrains.

Les règlements en Italie l'ont empêché de poursuivre l’aventure avec l'Inter alors qu'il cherchait à faire un retour sur le terrain. Après avoir trouvé un accord avec le club italien pour résilier son contrat, Eriksen n’avait pas caché son envie de revenir en Premier League.

Eriksen doit apporter son expérience

Thomas Frank, l'entraîneur de Brentford, a fait part de sa joie de retrouver Eriksen sur le site officiel du club : "Je suis impatient de travailler à nouveau avec Christian. Cela fait un moment que je ne l'ai pas entraîné, et beaucoup de choses se sont passées depuis. Christian avait 16 ans à l'époque et il est devenu l'un des meilleurs milieux de terrain de la Premier League. Il a également remporté des trophées dans toute l'Europe et est devenu la star de l'équipe nationale danoise."

"Nous avons saisi une opportunité incroyable d'amener un joueur de classe mondiale à Brentford. Il ne s'est pas entraîné avec une équipe pendant sept mois, mais il a beaucoup travaillé de son côté. Il est en forme mais nous devrons le rendre apte à jouer et je suis impatient de le voir travailler avec les joueurs et le personnel pour revenir à son plus haut niveau."

"A son meilleur niveau, Christian a la capacité de dicter les matchs. Il peut trouver les bonnes passes et est une menace de but. Il est également très, très bon sur les coups de pied arrêtés, qu'il s'agisse de corners ou de coups francs directs. C'est un joueur que l'on peut trouver avec le ballon, et il trouvera une solution au problème qui se présente à lui. Christian apportera également au club l'expérience du football de haut niveau. J'attends de lui qu'il ait un impact dans le vestiaire et sur le terrain d'entraînement".