OFFICIEL - Chilwell signe à Chelsea

Les Blues tiennent leur latéral gauche. Le défenseur anglais de Leicester City évoluera sous les couleurs de Chelsea la saison prochaine.

C'était dans l'air du temps depuis plusieurs semaines, c'est désormais officiel : Ben Chilwell est un joueur de . Comme Goal l'avançait, le latéral de Leicester était la priorité des Blues et de Frank Lampard au poste de latéral gauche. Après plusieurs semaines de négociation, et une visite médicale ayant eu lieu à Londres ce mardi afin de rassurer le club londonien concernant la blessure du défenseur anglais au talon, Ben Chilwell s'est engagé avec Chelsea ce mercredi.

Le club londonien a confirmé la nouvelle dans un communiqué ce mercredi, précisant que le latéral anglais a signé un contrat de cinq ans. Le montant du transfert n'a pas été dévoilé par les Blues, mais selon les informations de Goal, Chelsea a payé la somme de 55 millions d'euros. "Je suis ravi de rejoindre Chelsea en cette période très excitante pour le club", a confessé le latéral gauche sur le site officiel du club londonien.

"J'ai hâte de faire partie de cette équipe jeune et dynamique dirigée par Frank Lampard alors que nous nous battrons pour le titre la saison prochaine. J'ai hâte de commencer et j'espère que nous ne tarderons pas à jouer devant les fans de Chelsea à Stamford Bridge", a ajouté l'Anglais. Chilwell est le dernier ajout de ce qui a été un été chargé pour les Blues, qui ont déjà recruté Timo Werner du et Hakim Ziyech de l' , alors que d'autres joueurs devraient suivre en l'occurence, Thiago Silva, Malang Sarr et Kai Havertz.

"Nous sommes très heureux d'avoir terminé notre troisième ajout à notre équipe passionnante pour la saison à venir. Ben apporte beaucoup d'expérience de haut niveau en jouant en , en et au niveau international, malgré son jeune âge. Nous sommes convaincus que Ben s'adaptera très rapidement pour devenir un joueur de Chelsea et avec le programme de rencontres pour 2020/21 particulièrement chargé, il est un ajout fantastique à l'équipe nécessaire pour se battre pour les honneurs", a déclaré Marina Granovskaia sur le site officiel de Chelsea.