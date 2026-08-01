Officiel : Chelsea répond à la demande d'Alonso et boucle un transfert surprise

Dans un geste surprenant qui tranche avec sa politique d'investissement de ces dernières années, Chelsea a officiellement annoncé le recrutement de l'attaquant anglais chevronné Danny Welbeck en provenance de Brighton, dans le cadre d'un contrat de deux saisons, répondant ainsi au souhait de son nouvel entraîneur Xabi Alonso.

L'annonce officielle est intervenue via un communiqué de presse publié ce samedi par le club londonien, dans lequel on pouvait lire : « Chelsea a le plaisir d'annoncer le recrutement de Danny Welbeck en provenance de Brighton and Hove Albion, l'un des clubs de Premier League. » Un mouvement qui marque le retour du joueur de 35 ans au sein des grands clubs.

Cette transaction fait suite à la demande de Xabi Alonso, qui a pris ses fonctions d'entraîneur à Stamford Bridge cet été pour sa première expérience en Premier League, après une période décevante avec le Real Madrid. Le technicien espagnol a insisté pour recruter un joueur d'expérience, habitué à la pression du football anglais.

Welbeck possède un solide parcours en Premier League, ayant auparavant évolué à Manchester United et Arsenal, avant de devenir un élément inestimable au sein de Brighton la saison dernière, avec 14 buts et deux passes décisives en 40 matchs toutes compétitions confondues.

Cette transaction n'a pas représenté un grand risque pour Chelsea, puisqu'il ne restait qu'une année au contrat du joueur avec Brighton, jusqu'en juin 2027, ce qui a facilité la conclusion du transfert à des conditions convenant aux deux parties, dans le cadre d'un contrat de deux saisons.

Ce mouvement représente un tournant notable dans la stratégie de Chelsea, qui s'était appuyée ces dernières années sur le recrutement de jeunes joueurs. Mais l'octroi de larges prérogatives à Xabi Alonso en matière de recrutement figurait parmi ses conditions essentielles au moment de rejoindre le club, notamment après avoir reçu un précieux cadeau de bienvenue avec le recrutement de Morgan Rogers pour 138 millions d'euros.

Cette transaction permet à Welbeck de poursuivre sa carrière footballistique dans son pays natal, après avoir évolué exclusivement au Royaume-Uni tout au long de sa carrière, dans un ultime grand défi à travers lequel il cherche à prouver que l'expérience et la compétence ne connaissent pas de limite d'âge.