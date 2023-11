OFFICIEL, Camavinga rempile avec le Real Madrid

Le Real Madrid continue de sécuriser ses pépites. Le vice-champion d’Espagne vient de blinder Eduardo Camavinga.

Eduardo Camavinga a la confiance de la direction du Real Madrid. Le club le plus titré en Ligue des champions vient de renouveler le contrat de son jeune milieu de terrain français pour les six prochaines années.

Camavinga Madrilène jusqu’en 2029

C’est sans doute l’un des futurs cadres du vestiaire du Real Madrid. Alors qu’il était sous contrat avec la Maison Blanche jusqu’à l’été 2027, l’ancien milieu de terrain relayeur du Stade Rennais bénéficie d’une prolongation de la part du club vice-champion d’Espagne. A travers un communiqué sur son site internet, ce mardi 7 novembre 2023, le Real Madrid annonce le renouvellement de son milieu central français pour les six prochaines années.

Getty

« Le Real Madrid CF et Camavinga ont convenu de prolonger le contrat du joueur, qui reste lié au club jusqu'au 30 juin 2029. Camavinga est arrivé au Real Madrid en 2021, à seulement 18 ans, et au cours de ses deux premières saisons, il a remporté 6 titres. : 1 Ligue des Champions, 1 Coupe du Monde des Clubs, 1 Super Coupe d'Europe, 1 Liga, 1 Copa del Rey et 1 Super Coupe d'Espagne. À seulement 20 ans, il a déjà disputé 114 matchs en défendant le maillot du Real Madrid. Il a été nominé pour le Golden Boy en 2021 et 2022, et pour le Trophée Kopa en 2022 et 2023 », peut-on lire dans la note officielle de la Casa Blanca.

Devenu un vrai joueur polyvalent au Real Madrid en jouant en tant que milieu relayeur, latéral, sentinelle…Eduardo Camavinga s’est acclimaté le championnat espagnol et sa nouvelle vie à Madrid, lui qui est venu en 2021 en provenance du Stade Rennais. Cette saison, il a déjà disputé 15 rencontres toutes compétitions confondues avec le Real Madrid pour une passe décisive offerte.

Camavinga est le troisième jeune prolongé par le Real Madrid après les prolongations des deux Brésiliens, notamment Vinicius Jr et Rodrygo Goes.