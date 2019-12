OFFICIEL - Bruno Genesio prolonge au Beijing Guoan

Loin de la tempête médiatique et du désamour des supporters lyonnais, Bruno Genesio s'épanouit en . L'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais, qui a quitté le club rhodanien cet été, a connu une première saison réussie en Chine. Arrivé en cours de saison dernière au Beijing Guoan, Bruno Genesio a bien failli remporter le titre de champion de Chine. Il s'en est fallu d'un rien pour le technicien français.

En effet, après une lutte acharnée avec le Guangzhou Evergrande de Fabio Cannavaro, l'équipe de l’ancien coach des Gones a échoué pour deux petits points, malgré une victoire lors de la dernière journée du championnat face au Shandong Luneng (3-2). Le club du Beijing Guoan est forcément content du travail de Bruno Genesio et des performances de son équipe, au point de prolonger le technicien français pour une saison supplémentaire.

Ce vendredi le club chinois a officialisé la nouvelle sur Twitter. Bruno Genesio se serait retrouvé libre de tout contrat, mais le Beijing Guoan lui a renouvelé sa confiance pour débuter une nouvelle saison. Bruno Genesio tentera de faire mieux que la saison précédente et d'aller chercher le titre de champion de Chine.

We are pleased to reach agreement with coach Genesio & staff team to extend the contract for an additional year. pic.twitter.com/ARyLmrfWAA