OFFICIEL - Barcelone signe le jeune espoir de Sao Paulo, Gustavo Maia, et insère une clause libératoire de 300 millions d'euros

Le jeune attaquant rejoindra directement l'équipe B des Blaugrana après avoir scellé un transfert très attendu au Camp Nou.

Le a annoncé la signature du prodige de São Paulo, Gustavo Maia, ainsi que l'inclusion d'une clause libératoire de 300 millions d'euros dans son contrat avec les pensionnaires du Camp Nou. Gustavo Maia va être transféré au Barça pour un montant de 4,5 millions d'euros, tout en signant un contrat de longue durée dans le club blaugrana, jusqu'en juin 2025.

Les Blaugrana ont publié une déclaration officielle confirmant la nouvelle via leur site officiel : "Le FC Barcelone a clôturé avec São Paulo le transfert de Gustavo Maia pour le Barca B. International U16 et U17 avec le , c'est un ailier rapide et vertical qui joue habituellement sur l'aile gauche bien qu'il soit droitier. Il joue pour l'équipe jeune de São Paulo alors qu'il a déjà été appelé avec l'équipe première. Il a un bon dribble, à la fois statique et en cours d'exécution, et un tir puissant qui le rend très dangereux".

"Au total, Maia a remporté sept titres pour les équipes inférieures de São Paulo et a connu sa meilleure saison en 2018, quand il a réussi à marquer 30 buts en 36 matchs disputés. Né à Brasilia en janvier 2001, il a 19 ans et est arrivé à São Paulo à l'âge de 14 ans. Le dernier tournoi dans lequel il s'est démarqué a été la Junior Cup", a conclu le Barça dans son communiqué. Le Barça aurait conclu un accord pour signer Maia en juillet, payant 1 million d'euros à Sao Paulo en avance pour garantir une option d'achat pour l'attaquant de 19 ans.

Il entrera directement dans l'équipe B du club mise en place pour la campagne 2020-2021, dans le but de se frayer un chemin dans les plans de la première équipe de Quique Setien dans le futur alors qu'il continue de développer son jeu. Maia a commencé à s'entraîner avec l'équipe de Fernando Diniz, l'équipe première, à l'Arena Corinthians cette année après avoir impressionné lors de la Coupe de la jeunesse de São Paulo, mais il quitte le club sans une seule apparition en équipe première à son actif.

Cependant, l'adolescent a pu travailler aux côtés de Dani Alves, Alexandre Pato et Hernanes à Sao Paulo, ce qui le tiendra en bonne place alors qu'il rejoindra un autre groupe de stars en Catalogne. Maia est le deuxième homme de São Paulo à se rendre en cette année, après l'arrivée de son compatriote Reinier au contre la somme de 35 millions d'euros en janvier dernier.