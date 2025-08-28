OFFICIEL - Arnau Tenas quitte le PSG

Arrivé en 2023 en provenance du FC Barcelone, Arnau Tenas n’aura finalement pas percé au Paris Saint-Germain. Troisième dans la hiérarchie des portiers, il a préféré tenter sa chance ailleurs. À 24 ans, l’Espagnol a choisi de rejoindre Villarreal, un club où il espère gagner en temps de jeu et relancer sa carrière.

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Villarreal accueille Tenas

En deux saisons sous les couleurs du PSG, Arnau Tenas n’a disputé que 8 rencontres. Malgré son potentiel, il n’a jamais réussi à dépasser Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas ou Matvey Safonov dans la hiérarchie des gardiens. Ce manque d’opportunités l’a poussé à revoir ses ambitions.

Le club francilien a confirmé ce jeudi son départ officiel : « Après deux saisons passées au Paris Saint-Germain, le gardien espagnol Arnau Tenas s’engage avec le Villarreal CF dans le cadre d’un transfert définitif », peut-on lire dans le communiqué.

Si le PSG n’a pas révélé le montant exact, la presse espagnole parle d’un transfert avoisinant les 3 millions d’euros. De leur côté, certains médias français évoquent une somme plus proche des 5 millions.