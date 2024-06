Mercato, Naples tient son nouvel entraîneur

En quête d’un entraîneur pour la prochaine saison sportive, Naples tient son nouveau coach.

Sélectionneur de la Slovaquie et entraîneur de Naples après l’éviction de Walter Mazzarri, Francesco Calzona ne continuera pas à diriger les Gli Azzurri la saison prochaine. Les dirigeants de la formation italienne sont proches de boucler l’arrivée de leur nouvel homme fort de la barre technique.

Naples d’accord avec Antonio Conte

Après une saison compliquée avec le limogeage de Rudi Garcia et Walter Mazzarri qui n’ont pas réussi à faire de bons résultats, Naples qui a fait recours à Calzona pour terminer la saison, va changer d’entraîneur. Si Gian Piero Gasperini, Stefano Pioli ou encore Antonio Conte ont été les cibles des Partenopei, c’est finalement ce dernier qui aurait finalement convaincu les Italiens.

A en croire les informations rapportées par la presse italienne, notamment la Gazzetta dello Sport et Sky Sport, un accord total a été trouvé entre Antonio Conte et les dirigeants de Naples pour que l’ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra prenne les commandes du staff technique des Gli Azzurri. Si l’officialisation du technicien italien de 54 ans ne devrait plus tarder, l’ancien coach des Blues de Chelsea devrait signer un contrat de trois ans.

Kvaratskhelia ne bougera pas

Antonio Conte, qui est au chômage depuis son départ de Tottenham en mars 2023, devrait toucher un salaire annuel autour des 8 millions d’euros en fonction de divers bonus, selon les deux sources susmentionnées. Alors que le PSG souhaite faire signer Khvicha Kvaratskhelia pour remplacer Kylian Mbappé, l’ancien coach de l’Inter Milan compte sur le Géorgien pour la saison prochaine.

Par ailleurs, Antonio Conte serait intéressé par le profil de Romelu Lukaku qu’il a encadré à l’Inter Milan lors de son règne. Khéphren Thuram (Nice), Mario Hermoso (Atlético) et David Hancko (Feyenoord) sont également évoqués pour renformer le milieu et la défense des Napolitains, qui ont fini la saison à la dixième place de Serie A.