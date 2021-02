OFFICIEL - Anthony Modeste débarque chez les Verts !

L'attaquant français du FC Cologne a été prêté sans option d'achat à l'ASSE, qui était à la recherche active d'un buteur depuis le début du mercato.

Plongée dans la crise il y a une semaine suite au derby perdu face à l'Olympique Lyonnais (5-0), l'AS Saint-Etienne a retrouvé depuis des motifs d'espoir. D'abord, avec l'arrivée en prêt du défenseur central Pape Cissé (Olympiakos), puis en allant s'imposer avec brio sur la pelouse de l'OGC Nice (0-1), dimanche, en Ligue 1.

Ce lundi, c'est une troisième bonne nouvelle qui vient d'être officialisée. En effet, à la recherche d'un attaquant depuis le début du mercato hivernal et après avoir échoué à enrôler Mostafa Mohamed, ex-buteur du Zamalek qui s'est engagé ce jour en faveur de Galatasaray, l'ASSE tient son nouveau buteur ce lundi soir.

Anthony Modeste sur les traces de son père

Et celui-ci n'est autre qu'Anthony Modeste, attaquant âgé de 32 ans, comme annoncé par Goal . Via un communiqué, les Verts ont annoncé non sans fierté l'arrivée de l'ancien attaquant de Bordeaux. "Ce lundi, l’AS Saint-Étienne et le FC Cologne ont conclu un accord pour le prêt sans option d’achat d’Anthony Modeste (32 ans) jusqu’en juin prochain. Après Pape Abou Cissé, officiellement Stéphanois depuis samedi dernier, l'expérimenté attaquant est la deuxième recrue du club depuis le début du mercato".

L'AS Saint-Etienne précise ensuite qu'Anthony Modeste a toujours eu un rapport particulier avec les Verts, par rapport au parcours professionnel de son défunt père. "Après une saison et demie à Cologne, où il est revenu en 2019, l’ancien international Espoir (16 matches, 6 buts) va enfin évoluer dans un club qui ne l'a jamais laissé indifférent. En effet, l'ASSE a également été le club de son père, Guy, au milieu des années 70. En 2018, il avait été très sensible à l'hommage que Geoffroy-Guichard avait rendu à son père décédé", rappelle le club du Forez . À Sainté, Anthony Modeste aura à coeur de se relancer, lui qui devait se contenter de fins de matches en Bundesliga.

S'il y parvient, il constituera un renfort de poids pour les Verts, qui pointent à une inquiétante 16ème place en championnat. Claude Puel disposant d'un groupe très jeune, il a donc décidé d'y ajouter une touche d'expérience pour tenter d'assurer le maintien. Reste à savoir s'il sera disponible dès mercredi soir, face à Nantes.