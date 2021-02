Bayern Munich, Jamal Musiala va jouer pour l’Allemagne plutôt que l’Angleterre

Né en Allemagne mais ayant vécu en Angleterre, Musiala devait faire un choix pour sa sélection nationale. Il a choisi son pays natal.

Tout va très vite pour Jamal Musiala ces derniers temps. Ayant décidé de rejoindre le Bayern Munich pour finir sa formation la saison dernière, le milieu de terrain a été propulsé dans le groupe de Hansi Flick, un an après.

Malgré dix-sept bougies à son compteur, il ne fait pas le nombre dans l’effectif pléthorique des Bavarois puisqu’il a déjà participé à 27 rencontres depuis le début de la saison. La plupart comme remplaçant certes mais mardi soir, il était bien titulaire sur la pelouse de Rome pour affronter la Lazio Rome.

Pendant que le Bayern Munich a continué à tout écraser sur son chemin (1-4) avec un 18eme match sans défaite dans la compétition, Musiala a inscrit son nom dans l’histoire de la Ligue des Champions. A 17 ans et 363 jours, il est devenu le plus jeune joueur du club munichois à marquer dans la compétition reine et s’empare de la deuxième place dans le classement général de la C1, Bojan Krkic conservant son trône grâce à son but inscrit à 17 ans et 217 jours avec le Barça contre Schalke 04 en 2006-2007.

Avec déjà six réalisations depuis le début de la saison, Jamal Musiala ne cesse d’attirer les convoitises. Celles des clubs d’abord mais surtout celles des sélections nationales. Né en Allemagne d’un père nigérian, le milieu offensif a rejoint l’Angleterre alors qu’il n’avait que sept ans et possède donc également la nationalité anglaise. Il évoluait d'ailleurs à l'Academy de Chelsea avant de faire ses valises pour Munich.

L'article continue ci-dessous

Après avoir joué dans les sélections allemandes de jeunes, Musiala évoluait avec les Three Lions depuis les U16. Mais c’est désormais de l’histoire ancienne car le Bavarois a décidé de porter les couleurs de la Maanschaft pour le reste de sa carrière.

"J'ai beaucoup réfléchi à cette question (quelle équipe internationale représenter). Qu'est-ce qui est le mieux pour mon avenir ? Où ai-je le plus de chances de jouer ? En fin de compte, je viens d'écouter le sentiment que sur une longue période, le temps me disait que c'était la bonne décision de jouer pour l'Allemagne, le pays dans lequel je suis né, a-t-il déclaré à The Athletic. Pourtant, ce n'était pas une décision facile pour moi."

"L'Angleterre est ma maison pour moi. Il est difficile de trouver des mots sur ce que l'Angleterre signifie pour moi car j'ai tellement de souvenirs liés à des émotions très positives. J'ai un cœur pour l'Allemagne et un cœur pour l'Angleterre. Les deux cœurs continueront de battre."