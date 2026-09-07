Officiel : Al-Ittihad s'attache les services d'une star européenne chevronnée

Le club d'Al-Ittihad a annoncé une nouvelle recrue lors du mercato estival, qui s'est officiellement achevé en Arabie saoudite hier soir, dimanche.

Le Néerlandais Georginio Wijnaldum va poursuivre sa carrière footballistique en Arabie saoudite, et c'est désormais officiel : l'ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain et de Liverpool a signé avec le club d'Al-Ittihad, après être devenu agent libre à la suite de son départ d'Al-Ettifaq cet été.

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L'international néerlandais, âgé de 35 ans, a signé un contrat d'un an avec le club saoudien.

Al-Ittihad a publié une photo de Wijnaldum sur ses comptes officiels des réseaux sociaux, avec en commentaire : « Le Néerlandais Wijnaldum, joueur d'Al-Ittihad pour une saison sportive ».

Bien que Wijnaldum ait quitté Al-Ettifaq au début de la saison en cours après la fin de son contrat, son expérience précédente en Roshn League lui confère un avantage important lors de son transfert à Al-Ittihad, car il n'aura pas besoin d'une longue période pour s'adapter à l'ambiance de la compétition ou à la nature de la rivalité, ce qui pourrait l'aider à entrer rapidement dans les plans du staff technique.

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