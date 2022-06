Nouvelles règles : le football va totalement changer

L'IFAB se réunit ce lundi à Doha afin d'approuver les changements de règles qui deviendront officiels le 1er juillet.

L'International Football Association Board (IFAB) est le gardien indépendant des règles du football d'association.

En outre, le débat sur ce qui s'est passé au cours de la saison actuelle sera sur la table, avec une attention particulière sur ce qui est et n'est pas un handball punissable.

La possibilité de procéder à cinq changements, qui est apparue en même temps que la pandémie, deviendra officielle dans toutes les compétitions qui le souhaitent. Les championnats de chaque pays peuvent l'adopter ou non, mais dans toutes les compétitions organisées par la FIFA, les cinq changements seront officiels.

Chaque équipe pourra utiliser trois fenêtres de remplacement, plus la mi-temps. Lors des prolongations, le quota de cinq changements peut être complété s'ils ne sont pas utilisés, et un sixième supplémentaire est ajouté si le règlement de la compétition le prévoit.

Lorsqu'un joueur empêche un but ou une occasion de but manifeste pour l'équipe adverse en commettant une infraction de handball, il doit être expulsé, quel que soit l'endroit où cela se produit.

Des changements ont été annoncés concernant les gardiens de but et les tirs au but. Il était interprété comme valable que le gardien de but puisse avoir un pied devant et un pied derrière la ligne, mais en fait il s'agissait d'une infraction.

La règle a été reformulée pour souligner que l'esprit de la règle exige que le gardien de but ait les deux pieds en contact direct avec la ligne de but ou directement au-dessus de celle-ci jusqu'à ce que le coup de pied de réparation soit exécuté.

En d'autres termes, le gardien de but ne peut se tenir ni devant ni derrière la ligne de but.