Nouvelle opération retour pour Jadon Sancho après le choc Karetsas ? Les dirigeants du BVB auraient pris une décision définitive

Comme le rapporte Bild , les dirigeants du BVB auraient eu des discussions assez controversées au sujet d’un éventuel deuxième retour de Sancho. Il y avait bien un besoin en attaque cet été, récemment encore après la grave blessure de Giannis Konstantelias, qui manquera de nombreux mois après sa rupture des ligaments croisés subie contre le HSV. Le Grec a toutefois été remplacé par Ethan Nwaneri, arrivé en prêt d’Arsenal.

L’effondrement de Konstantinos Karetsas lors de l’entrée en lice en Ligue des champions contre Villarreal, mardi, a inévitablement soulevé la question : qui remplacerait le deuxième jeune Grec s’il devait, comme Konstantelias, observer une absence forcée.

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Un deuxième retour de Jadon Sancho ?

Et tout aussi inévitablement, dans l’univers du BVB, on pense à Sancho, qui avait autrefois fêté à Dortmund son éclosion, passant de méga-talent à transfert de 85 millions d’euros vers la Premier League. Le contact n’a jamais été totalement rompu et Sancho est ainsi revenu au BVB au début de l’année 2024 pour six mois, contribuant à la qualification pour la finale de la Ligue des champions.

Un deuxième retour ne pourrait-il pas fonctionner lui aussi ? Avantage : Sancho, toujours âgé de seulement 26 ans, est actuellement sans club et peut donc être recruté sans indemnité de transfert.

Mais apparemment, selon Bild, les inconvénients concernant l’international anglais à 23 sélections ont pris le dessus dans les réflexions des responsables du BVB autour du directeur sportif Lars Ricken, du directeur sportif Ole Book, du directeur général Carsten Cramer, du président Hans-Joachim Watzke et du conseiller Matthias Sammer.

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Jadon Sancho : une stagnation depuis son départ de Dortmund

La carrière de Sancho stagne depuis son premier départ de Dortmund. À Manchester United, il n’a jamais réussi à s’imposer durablement. Les Red Devils l’ont prêté à trois reprises, mais les clubs preneurs, outre le BVB, Chelsea et Aston Villa, n’ont pas pu ou pas voulu conserver Sancho.

Ses performances sportives, ou les conditions financières, ou les deux à la fois, n’ont tout simplement pas convaincu. De plus, des doutes subsistent quant au professionnalisme et à la discipline de Sancho.

Cette réflexion aurait conduit le BVB à prendre une décision en interne et à classer définitivement le dossier Jadon Sancho.

Sancho est arrivé au BVB à l’été 2017, à 17 ans, en provenance du centre de formation de Manchester City. L’ailier y a connu une ascension fulgurante, avec un bilan exceptionnel de 53 buts et 67 passes décisives en 158 matches officiels, et a remporté la Coupe avec Dortmund en 2021. En Angleterre, il n’a jusqu’à présent pas été à la hauteur des grandes attentes. Il est sans club depuis le 1er juillet, après l’expiration de son contrat avec Manchester United.



