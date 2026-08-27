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Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport
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Nouvelle démarche d'Álvarez pour réaliser le rêve du Barça : Simeone répond avec fermeté

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LaLiga
FC Barcelone
Atlético Madrid
J. Alvarez
D. Simeone
Espagne
Argentine

Absent des entraînements pour le deuxième jour consécutif

L'Argentin Julian Alvarez, vedette de l'Atlético Madrid, a eu recours à une nouvelle option pour tenter de convaincre son club d'accepter de le vendre au Barça, au cours de cet été.

Pour le deuxième jour consécutif, Julian Alvarez ne s'est pas entraîné avec ses coéquipiers, ce jeudi, sur le terrain d'entraînement de Cerro del Espino, à Majadahonda.

Le club a de nouveau annoncé que l'absence de l'Argentin était due à une « maladie », mais la situation de l'attaquant s'aggrave alors qu'il ne reste plus que quatre jours avant la fermeture de la période des transferts.

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Alors que l'Atlético Madrid a publié un communiqué sur son site internet, dans lequel il confirme sa position selon laquelle il ne négociera pas avec le Barça au sujet du transfert de Julian Alvarez, le journal « Mundo Deportivo » a révélé les détails des dernières démarches de l'attaquant argentin dans sa tentative de réaliser son rêve de porter les couleurs du Barça.

Le journal a rapporté que Julian Alvarez a pris contact avec les cadres de son équipe, Koke, Jan Oblak et Giménez, pour l'aider à résoudre son problème avec l'Atlético Madrid, afin que le Barça puisse négocier son transfert.

Toutefois, l'entraîneur de l'Atlético, Diego Simeone, a fait savoir aux joueurs qu'ils ne pouvaient rien faire, que la décision appartenait au club seul et qu'ils ne pouvaient pas l'aider.

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