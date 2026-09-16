Un rapport de presse anglais a révélé, ce mercredi, une nouvelle décision de l'Union européenne de football, l'UEFA, concernant le match entre la Croatie et l'Angleterre en Ligue des nations de l'UEFA.

Selon le journal « The Sun », les responsables de l'UEFA ont annoncé en février dernier que le match, qui se déroulera à Rijeka le 3 octobre, se jouera à huis clos.

Il s'agissait d'une sanction faisant suite aux débordements commis par le public lors des derniers matches de la Croatie sous l'égide de l'UEFA, plus précisément en quart de finale de la Ligue des nations de l'UEFA contre la France en mars 2025.

La Croatie sera également privée de tout public lors de son match d'ouverture en Ligue des nations, en République tchèque le 26 septembre courant.

Mais le journal a affirmé que l'UEFA a autorisé la présence de 100 supporters anglais lors du match de Ligue des nations de l'UEFA le mois prochain en Croatie.

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La Fédération anglaise avait déposé un recours auprès de l'UEFA, au motif que les supporters de l'Angleterre, dont beaucoup se déplacent pour assister aux matches à l'extérieur, sont sanctionnés pour des incidents auxquels ils n'ont pas pris part.

Les efforts de pression anglais sur l'UEFA ont connu un léger succès, l'UEFA ayant accepté d'autoriser désormais la présence de 100 supporters de la sélection des Three Lions.

Le club officiel des supporters voyageurs de l'Angleterre a annoncé : « Nous sommes heureux de confirmer qu'à la suite de discussions avec l'UEFA, une petite délégation de membres du club des supporters voyageurs de l'Angleterre sera autorisée à assister au match entre l'Angleterre et la Croatie en Ligue des nations de l'UEFA le samedi 3 octobre. »

Il a ajouté : « Le match se déroulera à huis clos à la suite de la sanction infligée par l'UEFA à la Croatie. Néanmoins, nous avons obtenu l'autorisation d'attribuer 100 billets gratuits aux membres actifs du club des supporters voyageurs de l'Angleterre pour la saison 2026-2028, ce qui offre à un petit nombre de nos supporters la possibilité d'assister au match. »