Nouvelle blessure grave au Real Madrid ?

Déjà privé de joueurs clés comme Álvaro Carreras, Jude Bellingham et Kylian Mbappé pour cette rencontre au Bernabéu, un autre blessé semble être venu s'ajouter à la liste.





L'absence de Carreras a contraint Ferland Mendy à débuter pour la deuxième fois consécutive, mais après avoir joué 90 minutes lors de la victoire de vendredi contre le Celta Vigo, il a été victime d'une blessure en première mi-temps face à City. Il a dû quitter le terrain à la pause, remplacé par Fran García pour les dernières minutes.





Arbeloa a confirmé que la blessure de Mendy « n'est pas encourageante », ce qui pourrait signifier une nouvelle période d'indisponibilité pour le défenseur malchanceux. Selon Guillermo Rai, le Real Madrid lui fera passer des examens médicaux jeudi afin de déterminer la gravité de la blessure et d'évaluer la durée de son indisponibilité.





Arbeloa confronté à un problème au poste d'arrière gauche pour le prochain match contre Elche





Ce qui est certain, c'est que Mendy ne sera pas du voyage face à Elche ce week-end, ce qui laisserait Fran Garcia comme seul arrière gauche disponible pour le Real Madrid. Depuis sa prise de fonction, Arbeloa a choisi de ne pas s'appuyer régulièrement sur le joueur formé à La Fabrica, surtout comparé à son prédécesseur Xabi Alonso.