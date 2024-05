Nouveau scandale en Liga pour le Real Madrid

Une nouvelle polémique secoue le football espagnol concernant la célébration du titre du Real Madrid en Liga.

Le Real Madrid ne recevra pas le trophée de la Liga le week-end prochain, la Fédération royale espagnole de football ayant accepté ses exigences.

Le président de la RFEF, Pedro Rocha, devait remettre le trophée le week-end prochain lors du match des Blancos contre Grenade au Nuevo Los Carmenes, mais il le fera désormais contre Alaves, un mardi soir de la semaine suivante.

Du respect pour l'adversaire

Les champions de la ligue ibérique avaient indiqué qu'ils ne souhaitaient pas recevoir le trophée à Grenade, car l'équipe locale pourrait être laissée à l'abandon après avoir été reléguée plus tôt dans la journée, et ils estimaient que ce serait un manque de respect envers Grenade, comme le rapporte Diario AS.

Il est clair que le Real Madrid préférerait recevoir le trophée dans son propre stade, même si cela permet d'éviter une situation potentiellement délicate. Deux jours avant la remise du trophée, le Real Madrid sera reçu à l'hôtel de ville et passera son dimanche à la fontaine de Cibeles, où il célèbre traditionnellement les trophées avec les supporters.