Thomas Müller a replacé la couronne dorée sur sa tête avant de prendre place sur l’immense trône.

À 36 ans, il avait aussi toutes les raisons de jubiler : lors de la Shooting Challenge de la MLS, l’ancienne star du Bayern Munich a établi mardi soir un nouveau record et a surtout provoqué la stupéfaction et l’extase totale des commentateurs TV.

Avec 79 points, Müller a effacé le précédent record d’Evander, qui avait inscrit 72 points l’an dernier. Le Brésilien est repassé après la prestation de Müller, hors concours, pour tenter de faire mieux, et a lui aussi atteint les 79 points. Müller a alors posé sa couronne sur la tête du joueur du FC Cincinnati.





Thomas Müller et les Vancouver Whitecaps actuellement en tête de la Conférence Ouest

« J’adore la Skills Challenge », a déclaré Müller, visiblement de très bonne humeur sur son trône. La Shooting Challenge fait partie de la MLS All-Star Skills Challenge et se déroule traditionnellement la veille du MLS All-Star Game. Des joueurs sélectionnés de MLS y mettent en avant leur précision de tir, en touchant un maximum de cibles dans et autour du but dans un temps limité.

Outre Müller, le capitaine de la sélection américaine Tim Ream (Charlotte FC), le gardien canadien du Mondial Maxime Crépeau (Orlando City) et Javier Ruiz (Club Necaxa) se sont également imposés cette année dans d’autres catégories.

Le All-Star Game aura lieu mercredi soir (heure locale) en Caroline du Nord. En plus de Müller, le Sud-Coréen Heung-Min Son sera lui aussi sur le terrain. Les deux hommes se retrouveront dès dimanche, lorsque Müller et ses Vancouver Whitecaps affronteront le Los Angeles FC dans le choc au sommet de la Conférence Ouest. Les deux équipes occupent actuellement la tête du classement avec 33 points.