Nouveau record en MLS : Thomas Müller se coiffe de la couronne

Thomas Müller remit bien en place la couronne dorée sur sa tête avant de prendre place sur le trône surdimensionné.

Le joueur de 36 ans avait toutes les raisons de jubiler : lors de la Shooting Challenge de la MLS, l’ancien joueur vedette du Bayern a établi un nouveau record mardi soir et a notamment provoqué la stupeur et la pure extase des commentateurs télé.

Avec 79 points, Müller a dépassé l’ancienne meilleure marque d’Evander, qui avait inscrit 72 points l’an dernier. Le Brésilien est repassé après la performance de Müller, hors concours, pour tenter de faire mieux, et a lui aussi atteint 79 points. Müller a alors posé sa couronne sur la tête du joueur du FC Cincinnati.





Thomas Müller et les Vancouver Whitecaps actuellement en tête de la Conférence Ouest

« J’adore la Skills Challenge », a déclaré Müller, visiblement de très bonne humeur, sur son trône. La Shooting Challenge fait partie de la MLS All-Star Skills Challenge et se déroule traditionnellement la veille du MLS All-Star Game. Des joueurs sélectionnés de MLS y démontrent leur précision de tir en touchant, dans un temps limité, le plus grand nombre possible de cibles dans et autour du but.

Outre Müller, le capitaine de la sélection américaine Tim Ream (Charlotte FC), le gardien canadien de la Coupe du monde Maxime Crépeau (Orlando City) et Javier Ruiz (Club Necaxa) se sont également imposés dans d’autres catégories cette année.

Le All-Star Game aura lieu mercredi soir (heure locale) en Caroline du Nord. Outre Müller, le Sud-Coréen Heung-Min Son sera également sur le terrain. Les deux hommes se retrouveront déjà dimanche, lorsque Müller et ses Vancouver Whitecaps affronteront le Los Angeles FC dans le choc au sommet de la Conférence Ouest. Les deux équipes occupent actuellement la tête du classement avec 33 points.