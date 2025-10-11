Norvège - Israël : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

D'un côté, un rêve sportif générationnel. De l'autre, une poudrière géopolitique. La rencontre de ce samedi soir à Oslo entre la Norvège et Israël est bien plus qu'un simple match de qualification pour le Mondial 2026. C'est le théâtre d'une confrontation où l'ambition d'Erling Haaland de marcher sur les traces de son père se heurte à un contexte de tensions et de sécurité sans précédent.

Un climat politique et sécuritaire exceptionnel

L'enjeu sportif est presque éclipsé par l'atmosphère qui entoure la rencontre. Avec une présidente de fédération qui milite pour l'exclusion d'Israël des compétitions, des manifestations pro-palestiniennes prévues aux abords du stade et des mesures de sécurité dignes d'un sommet de chefs d'État, ce match est devenu un symbole politique. "Peut-être devrions-nous parler de football ?", a même lancé, las, le capitaine israélien, résumant le climat pesant.

Haaland et la quête d'un héritage mondial

Sur le terrain, heureusement, l'histoire est plus belle. Portée par un Erling Haaland stratosphérique, devenu meilleur buteur de l'histoire de sa sélection à seulement 25 ans, la Norvège est à un pas de se qualifier pour sa première Coupe du Monde depuis 1998. Une édition à laquelle... son père, Alf-Inge, avait participé. C'est tout un héritage que le "cyborg" de Manchester City est en train de dépasser, pour le plus grand bonheur de son pays.

Gagner pour se rapprocher du rêve

Malgré l'absence de son maître à jouer Martin Ødegaard, la Norvège, qui reste sur huit victoires consécutives, est largement favorite pour ce match. Face à une équipe israélienne qui joue l'une de ses dernières cartes pour les barrages, les Norvégiens devront tenter de faire abstraction du contexte électrique. Une victoire ce soir ne serait pas seulement un pas de plus vers le Mondial, ce serait une affirmation de la force du sport face aux tumultes du monde.

Sur quelle chaine regarder le match Norvège - Israël ?

🌍 Où voir le match dans le monde 🇫🇷 France La Chaîne L’Équipe, L’Équipe Live Foot 🇵🇹 Portugal Sport TV 3 🇮🇹 Italie Sky Sport Calcio 🇧🇦 Balkans Arena Premium 2 🇩🇪 Allemagne DAZN 🇵🇱 Pologne Polsat Sport Premium 1 🇷🇴 Roumanie Digi Sport 1 🇳🇱 Pays-Bas Ziggo Sport

Horaire et lieu du match Norvège - Israël

Le match se jouera à l'Ullevaal Stadion à Oslo samedi, avec un coup d'envoi à 18h, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe de Norvège

Coup dur pour la Norvège : le capitaine Martin Ødegaard est forfait pour les deux matchs internationaux de ce mois, victime d’une blessure au genou. Ståle Solbakken doit également se passer du défenseur du Genoa Leo Østigård, touché aux côtes le week-end dernier.

Bonne nouvelle en revanche avec le retour de Jørgen Strand Larsen, apte après avoir manqué le rassemblement de septembre. L’attaquant devrait débuter sur le banc derrière les incontournables Erling Haaland et Alexander Sørloth, dans un système en 4-3-3 où Antonio Nusa, Oscar Bobb ou Andreas Schjelderup pourraient compléter la ligne offensive.

Infos de l'équipe d'Israël

En attaque, Tai Baribo ou Dor Turgeman devraient mener la ligne israélienne, ce dernier ayant inscrit un but en fin de match lors de la rencontre aller.

Sur les côtés, Manor Solomon (Tottenham, prêté à Villarreal) et Oscar Gloukh (Ajax) sont pressentis pour accompagner le secteur offensif et apporter de la créativité dans le dernier tiers.

La forme des deux équipes

Face-à-Face

NOR Dernier match ISR 1 0 Nul 0 Israël 2 - 4 Norvège 4 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 1/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

