L’absence du Français Aurélien Tchouaméni, milieu de terrain du Real Madrid, pour le match retour contre le Bayern Munich, est confirmée en raison d’une suspension.

À la 36e minute du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions entre les deux équipes, disputé au « Santiago Bernabéu », Tchouaméni a reçu un carton jaune.

L’avertissement est intervenu à la suite d’une intervention musclée de Tchouaméni sur Joshua Kimmich, joueur du club bavarois, à la limite de la surface de réparation.

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La star française ne sera pas disponible pour Álvaro Arbeloa lors du match retour décisif la semaine prochaine, prévu à Munich, ce qui complique les plans du technicien espagnol, qui préfère s’appuyer sur le quatuor Federico Valverde, Arda Güler, Tiago Bétarch, ainsi que Tchouaméni au milieu de terrain lors des grands matchs.

Arbeloa s’est appuyé sur ce quatuor lors des matchs contre Manchester City et l’Atlético de Madrid, avant de le reconduire face au Bayern Munich.