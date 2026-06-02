Nike dévoile ses collaborations X2 avec Palace, les archives Virgil Abloh, NOCTA et bien d’autres

Alors que les fans de football se tournent vers la Coupe du monde 2026, qui s’annonce mémorable, Nike ne compte pas se contenter de dominer l’action sur le terrain. La marque cherche activement à s’imposer dans la culture qui l’entoure.

Découvrez la collection Nike X2, un projet capsule d’envergure réunissant plusieurs nations, à la croisée de la haute couture, du streetwear brut et d’un héritage footballistique authentique.

Pour ce faire, la marque au Swoosh s’est associée à sept fédérations, sept créateurs de renommée mondiale et sept organisations jeunesse de base afin de dévoiler une série de maillots d’avant-match, de vêtements et de chaussures lifestyle revisités, dont une édition spéciale du classique Nike Cryoshot.

Nike x Palace

Pour l’Angleterre et ses Three Lions, Palace Skateboards réinterprète la traditionnelle croix de Saint-Georges sur un maillot ajusté et respirant, co-brandé sur la poitrine. Teintée de nostalgie et de modernité, la pièce est taillée pour le pub comme pour la fan zone. Cette branche de la collection s’inscrit avec Football Beyond Borders, structure jeunesse qui utilise le football pour maintenir les enfants à l’école.

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Pour la France, Jacquemus transpose l’élégance des podiums sur le terrain. Simon Porte Jacquemus marie l’identité tricolore à un luxe intemporel, jouant sur des rayures raffinées et une réinterprétation sophistiquée du drapeau national. Un savoir-faire artisanal destiné aux stades, mais pensé pour les capitales de la mode. Le duo soutient Sport dans la Ville, principale association française d’aide aux jeunes défavorisés par le sport.

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Pourles États-Unis, l’héritage de Virgil Abloh est mis à l’honneur dans une collection émouvante puisée dans les archives Off-White. Ce vibrant hommage rend hommage au créateur disparu et à son amour du beau jeu. S’inspirant de l’Amérique vintage, la capsule réinterprète avec malice l’esthétique nostalgique de la Coupe du monde 1994. Lancement majeur sur le sol américain, il soutient les Coalitions for Sport Equity afin d’offrir de meilleures ressources sportives aux jeunes des quartiers défavorisés.

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Au Canada, le label NOCTA de Drake réinterprète les silhouettes classiques, les symboles nationaux et la culture footballistique émergente. Fonctionnelle, élégante et ancrée dans l’âge d’or du football canadien, cette gamme soutient Canadian Women & Sport, qui promeut l’égalité des genres et ouvre la voie à une meilleure participation des jeunes filles au sport.

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Patta, pionnier du streetwear, a revisité l’emblématique maillot Oranje en lui apportant une touche éclatante. Le célèbre lion de la KNVB est associé à des breloques personnalisées qui symbolisent la diversité des origines des joueurs de l’équipe nationale néerlandaise, célébrant ainsi la force multiculturelle du football néerlandais moderne. Ce partenariat soutient Favela Street, une organisation qui utilise le football de rue pour autonomiser une nouvelle génération de jeunes.

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En étendant la collection à l’Asie de l’Est, la collaboration entre la Corée du Sud et PEACEMINUSONE s’impose comme un véritable chef-d’œuvre de subversion streetwear. Conçue avec la superstar du K-pop et icône planétaire G-Dragon, la ligne « Tigers of Asia » réconcilie vêtements techniques de pointe et esthétique contemporaine du travail coréen. Cette capsule puissante rend hommage à We Meet Up, organisation communautaire qui crée des espaces sûrs et des moments de rencontre pour la jeune génération coréenne.

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Même si le Nigeria ne participera pas à la Coupe du monde, aucune sélection ne fait autant bouger les lignes que les Super Eagles en matière d’engouement pur et sans filtre, et la collaboration Nigeria x Slawn s’annonce déjà comme la collection la plus déjantée de l’été. Nike a confié les rênes à l’artiste nigérian basé à Londres Olaolu Slawn, connu pour son esthétique chaotique, provocante et inspirée du graffiti. Cette collection capsule très convoitée consacre son impact social à la Bravehearts Ladies Foundation, soutenant sa mission d’autonomisation et de protection des jeunes femmes par le sport.

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Dans le cadre du programme X2, Nike a puisé dans ses archives pour réinterpréter ses silos emblématiques et créer des versions lifestyle de la Cryoshot. De la Cryoshot Mercurial Vapour R9 x Pays-Bas x Patta à la Cryoshot Zoom M9 x États-Unis x V.A.A., chaque paire adopte une semelle extérieure transparente, afin que les fans puissent arborer leurs modèles préférés en dehors des terrains.

Boutique : Collection Nike X2

Pour les collectionneurs désireux de s’offrir un morceau d’histoire du football, le calendrier de sortie est strictement défini : les différents collaborateurs et fédérations lanceront leurs pièces le 11 juin, suivis d’une vente exclusive chez Dover Street Market le 13 juin.

La sortie mondiale interviendra le 16 juin sur l’applicationNike SNKRS et dans une sélection de boutiques.



