Nijhuis avance le sélectionneur idéal pour l’équipe des Pays-Bas

Bas Nijhuis plaide pour Louis van Gaal comme nouveau sélectionneur de l’équipe des Pays-Bas. L’entraîneur de 74 ans a déjà été lié à trois reprises à la sélection néerlandaise et a mené les Pays-Bas vers un quart de finale et une demi-finale en Coupe du monde.

Arne Slot ne se voit pas sélectionneur, comme cela est apparu clairement jeudi. L’ancien entraîneur, notamment de Feyenoord et de Liverpool, se concentre pour le moment sur le football de club.

Dans De Oranjezomer, Nijhuis pousse la candidature de Van Gaal comme successeur de Ronald Koeman. « Je suis moi-même un très grand fan. Je trouverais fantastique que Louis van Gaal revienne. Je suis un grand fan de lui en tant qu’homme et entraîneur. Je trouverais cela formidable. Mais cela ne se produira probablement pas. »

Slot voulait, selon toute vraisemblance, signer jusqu’à l’Euro 2028 inclus. Nigel de Jong, directeur du football professionnel de la KNVB, voyait davantage d’intérêt dans une collaboration jusqu’en 2030. Dans le talk-show, la durée du contrat est avancée comme raison du choix de Slot de faire l’impasse sur la sélection néerlandaise.

« Il se dit et s’écrit tellement de choses aussi. Qui dit que c’est vrai ? », s’interroge Nijhuis à voix haute. « Mais je pense que c’est tout simplement encore trop tôt pour Slot, l’équipe des Pays-Bas. »

Le poste est vacant au sein de l’équipe des Pays-Bas depuis la fin juin. Koeman a démissionné peu après l’élimination lors de la Coupe du monde, en seizième de finale contre le Maroc après les tirs au but.

On s’attend à ce que la KNVB nomme un nouveau sélectionneur à court terme. Le sélectionneur des Espoirs néerlandais, Michael Reiziger, semble être un candidat sérieux pour obtenir une promotion.