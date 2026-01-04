Nigeria - Mozambique : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est sur le papier le duel le plus déséquilibré de ces huitièmes de finale. Ce lundi soir au Complexe Sportif de Fès, le Nigeria, triple champion d'Afrique et favori incontesté, affronte le Mozambique, qui découvre pour la toute première fois de son histoire les matchs à élimination directe. Les Super Eagles, auteurs d'un sans-faute en poules (3 victoires, 8 buts marqués), arrivent avec la confiance d'un rouleau compresseur. Mais leur sélectionneur Eric Chelle refuse tout relâchement : "Je préfère mourir avec ma philosophie", a-t-il lancé, promettant de ne faire aucun cadeau et de maintenir une exigence tactique totale pour éviter le piège de la suffisance.

Lookman et Osimhen, les armes de destruction massive

Pour faire sauter le verrou mozambicain, le Nigeria s'appuie sur une puissance de feu terrifiante. Ademola Lookman, Ballon d'Or africain 2024 et étincelant depuis le début du tournoi (2 buts, 2 passes), et Victor Osimhen, Ballon d'Or 2023 en quête de rachat après l'échec du Mondial, forment un duo d'attaque qui fait trembler tout le continent. Avec l'appui d'Alex Iwobi à la baguette et malgré l'absence sur blessure de Cyriel Dessers, les Super Eagles ont les moyens de plier l'affaire rapidement s'ils jouent à leur niveau réel.

Le Mozambique pour l'histoire et sans complexe

En face, le Mozambique vit un rêve éveillé. Qualifiés in extremis grâce à une victoire historique contre le Gabon, les Mambas n'ont absolument rien à perdre. Chiquinho Conde, leur sélectionneur, veut croire à l'impossible : "Nous voulons inscrire nos noms avec audace dans l'histoire". Portés par l'ailier du Sporting Geny Catamo, révélation de leur parcours, et une défense expérimentée menée par Reinildo, ils tenteront de résister à la vague verte et de profiter de la moindre opportunité en contre. L'histoire récente (4 défaites en 5 matchs contre le Nigeria) ne plaide pas en leur faveur, mais la "magie" de la CAN a déjà prouvé que les hiérarchies pouvaient être bousculées.

Fès attend la confirmation ou le séisme

Ce match à Fès est donc une croisée des chemins. Pour le Nigeria, c'est une étape obligatoire vers le sacre, un match pour affirmer sa puissance avant un potentiel quart de finale de feu contre l'Algérie ou la RDC. Pour le Mozambique, c'est le match d'une vie, une chance unique de choquer le monde du football africain. Si la logique sportive penche écrasantement vers les Super Eagles, le football reste ce sport où David a toujours une chance, aussi infime soit-elle, de terrasser Goliath.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Nigeria

Du côté du Nigeria, Eric Chelle continue de jongler avec un effectif riche, au point de reconnaître la difficulté à dégager un onze-type tant la concurrence est élevée à chaque poste.

En attaque, Victor Osimhen reste attendu d’entrée malgré des performances en demi-teinte depuis le début du tournoi. Buteur lors de la deuxième journée face à la Tunisie, l’avant-centre de Galatasaray n’a pas encore affiché son meilleur visage dans le jeu, mais conserve la confiance du staff. Ademola Lookman et Akor Adams, laissés au repos contre l’Ouganda, devraient être réintégrés dans le trio offensif pour ce huitième de finale.

Défensivement, Chelle devrait revenir à une ligne arrière plus familière, avec Bruno Onyemaechi, Semi Ajayi, Calvin Bassey et Bright Osayi-Samuel, un quatuor appelé à offrir davantage de stabilité dans les phases sans ballon.

Côté infirmerie, deux absences sont à signaler : Cyriel Dessers, qui n’a pas encore disputé la moindre minute dans cette CAN, et Ryan Alebiosu, apparu face à l’Ouganda, sont tous deux forfaits en raison de blessures et ne participeront pas à cette rencontre décisive face au Mozambique.

Infos sur l'équipe de Mozambique

Le Mozambique, de son côté, fait face aux absences de Diogo Calila (défenseur) et de Nené (milieu), tous deux blessés lors de la phase de groupes, ce qui fragilise son architecture défensive. Conde devrait aligner une formation classique en 4-2-3-1 avec Geny Catamo (2 buts en phase de groupes) en ailier droit, Faisal Bangal en pointe, et Ricardo Guimarães et Manuel Kambala ou João Bonde en milieu de terrain.

