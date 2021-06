Nice, Christophe Galtier explique son départ du LOSC

Nommé entraîneur de l'OGC Nice, Christophe Galtier, champion de France avec Lille, a justifié sa décision de quitter le LOSC pour le Gym.

Champion de France avec le LOSC, Christophe Galtier a surpris son monde en dévoilant ouvertement sa volonté de rejoindre l'OGC Nice. Marqué par le départ de Gérard Lopez du club en milieu de saison, l'entraîneur français a décidé de tourner la page lilloise et de redémarrer un nouveau projet ambitieux avec l'OGC Nice qui dispose de moyens mais qui doit encore grandir. Nommé entraîneur de Nice hier, après plusieurs semaines de négociations entre les deux clubs, Christophe Galtier a été présenté ce mardi et est revenu sur cette période particulière.

"Que ça traîne, c’est tout à fait normal, après j’ai laissé la direction de l’OGC Nice gérer le dossier. Le plus important c’est qu’aujourd’hui je sois là devant vous. Je peux comprendre qu’il y ait eu de la crispation à Lille, il s’est dit beaucoup de choses, je ne suis pas là pour démentir tout ce qui a pu se dire. Je suis fier d’avoir amené ce club au titre de champion de France après trois saisons extraordinaires. C'est un travail d'équipe. Quand je parle du LOSC j’ai toujours une pensée pour Gérard Lopez, ce titre lui appartient bien évidemment", a expliqué le meilleur entraîneur de Ligue 1 de la saison 2020-2021.

Christophe Galtier a justifié son départ de Lille : "Je vais me répéter un peu, il était clair dans ma tête, assez rapidement au cours de la saison, j'avais pris la décision avec ma famille que j’allais quitter Lille et le LOSC quel que soit le résultat obtenu. À partir de ce moment-là, j’ai regardé les opportunités qui pouvaient se présenter, les projets qui pouvaient m’intéresser, j'insiste sur le mot projet, et j’ai rapidement pensé que le projet Ineos-OGC Nice pouvait me correspondre par rapport à ce que je sais faire, et ce que je veux faire".

"Je suis le type d'entraîneur qui fait grandir"

"Passer du champion de France, de la Ligue des champions à Nice, ça peut interpeller, mais je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. Je suis persuadé qu'ici c'est le bon projet par rapport à ce que je souhaite faire pour la suite de ma carrière. Je ne fais pas partie des entraîneurs qui demandent des garanties. Les objectifs ? Dans un passé récent, avec Lille nous sommes passés d'un maintien in-extremis à la seconde place, personne ne nous attendais là", a ajouté l'ancien entraîneur de l'ASSE.

Christophe Galtier a expliqué son choix de rejoindre Nice : "On va bien évidemment travailler, collaborer, faire en sorte d'avoir un effectif compétitif. Ensuite, entre ce que l'on souhaite et ce qu'on va réaliser, personne ne peut le savoir. Mais on va travailler et il y a de l'ambition. Nous verrons au fur et à mesure des semaines, des matches, où on va se positionner. Mais il est bien trop tôt pour savoir quel sera le potentiel de l'effectif. Pour être très transparent, ici, on ne m'a pas donné un objectif précis avec une situation d'urgence, d'être rapidement sur le podium. Cela se joue souvent à pas grand-chose, à des détails. On verra quelle sera notre saison".

"La première chose (qui l’a motivé), ce n’est pas l’argent comme j'ai pu le lire. Si c’était l’argent, je ne serais plus en Europe. À Nice, on ne va pas partir d’une feuille blanche, il y a une structure en place, un fort potentiel, on ne part pas de zéro. Ce n'est pas vrai. Nice a participé à la Ligue Europa, ils ont connu une saison difficile avec des blessures et des circonstances incroyables. Pourquoi Nice ? Quand j’ai pris le relais d’Alain Perrin à Saint-Etienne, on a vu où était le club et ce que j’ai pu faire, pareil quand je suis arrivé à Lille sous la présidence de Gérard Lopez et les conseils de Luis Campos. On était dans une mauvaise position pour finalement finir très haut, peut-être que je suis ce type d’entraîneur-là et pas un autre", a conclu le nouvel entraîneur des Aiglons.