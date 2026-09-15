Lothar Matthäus, légende du football allemand, a affirmé que Lamine Yamal, l'ailier du Barça, et Kylian Mbappé, l'attaquant du Real Madrid, ne méritaient pas de remporter le Ballon d'Or 2026.

Matthäus a indiqué, dans des déclarations à la chaîne « Sky Sport », que Lamine Yamal et Kylian Mbappé faisaient partie des meilleurs footballeurs du monde aujourd'hui, mais que l'ancien joueur allemand légendaire estime qu'aucun d'eux n'est le favori pour remporter ce prestigieux trophée.

Le champion du monde avec l'Allemagne a reconnu l'immense talent du jeune ailier du Barça, le qualifiant de joueur « exceptionnel ».

Il a toutefois ajouté que la saison dernière n'avait pas été la véritable saison de Lamine Yamal.

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Selon Matthäus, l'international espagnol a été « l'un parmi tant d'autres » dans le parcours victorieux de l'Espagne en Coupe du monde, et il n'a pas atteint de manière constante le niveau qu'il affiche en ce début de saison.

L'Allemand estime néanmoins que l'attaquant du Barça a de fortes chances de remporter le trophée. Il considère que les titres pèsent lourd dans le vote, et que Lamine devance Mbappé sur ce point.

Matthäus a souligné que l'attaquant français n'avait remporté aucun titre avec le Real Madrid ou l'équipe de France durant la période prise en compte par le Ballon d'Or.

Mais lorsqu'on a demandé à Matthäus quel était son joueur préféré, il a désigné Harry Kane, la star du Bayern Munich : « L'attaquant anglais a réalisé des statistiques impressionnantes, remportant le Soulier d'or, marquant en Coupe du monde et inscrivant des buts décisifs en Ligue des champions. »

Par ailleurs, Matthäus a ajouté qu'il avait remporté des titres avec le Bayern Munich et atteint les demi-finales aussi bien de la Ligue des champions que de la Coupe du monde.

Ainsi, la légende allemande place Lamine Yamal dans une position privilégiée dans la course au Ballon d'Or, devançant même Mbappé, mais il affirme que les performances collectives et individuelles de Harry Kane durant la saison en font, à ce jour, le principal favori pour le trophée.