Ni Ronaldo, ni Ronaldinho : Rodrygo est le vrai héritier de Pelé

Rodrygo Goes, star du Real Madrid, s'est confié sur sa fierté d'avoir été choisi pour porter le maillot emblématique du Brésil, le numéro 10.

Le sélectionneur intérimaire du Brésil, Ramon Menezes, a pris la décision de donner ce numéro à Rodrygo pour le stage international de ce mois-ci en raison de la blessure du capitaine Neymar Jr.

Cependant, malgré le lien avec son coéquipier, Rodrygo tient le numéro en haute estime en raison de son lien historique avec Pelé.

Le 10 pour Rodrygo

L'ancienne icône des Samba Boys est décédée à la fin de l'année 2022 et Rodrygo est devenu le premier international brésilien à porter le numéro 10 depuis son décès.

"Nous (l'équipe du Brésil) sommes conscients que c'est grâce à lui que nous sommes connus aujourd'hui", rapporte Marca.

"C'est un honneur de suivre la lignée de Pelé et de Neymar.

Rodrgyo a également révélé qu'il avait parlé à Pelé avant de quitter Santos pour rejoindre le Real Madrid en 2019, les deux hommes étant liés par le fait qu'ils ont tous deux joué pour les géants brésiliens.

"Je suis allé chez lui avant d'aller au Real Madrid et nous avons eu une très bonne discussion. Je l'admirais déjà avant de le rencontrer, et après cette conversation, je l'admirais encore plus."

Rodrygo a débuté lors de la première apparition du Brésil depuis son élimination de la Coupe du monde 2022, avec une défaite 2-1 au Maroc. Le nouveau capitaine Casemiro a marqué sa grande soirée avec un but de consolation à Tanger.