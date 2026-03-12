Ni PSG ni Barça ! Julian Alvarez a fait son choix

Alvarez, 26 ans, est l'une des cibles prioritaires d'Arsenal pour le mercato estival, et l'équipe de Mikel Arteta devrait se positionner comme une candidate sérieuse pour s'attacher ses services, cherchant à renforcer son avant-centre après les difficultés rencontrées par Viktor Gyokeres cette année.





L'international argentin a inscrit 45 buts et délivré 15 passes décisives en 98 apparitions depuis son arrivée à l'Atlético de Madrid en 2024, et il est largement considéré comme l'un des meilleurs attaquants du monde.





Le FC Barcelone a également été fortement pressenti pour s'attacher les services du joueur de 26 ans, bien que le quotidien espagnol Sport affirme que l'Atlético de Madrid n'a aucune intention de vendre Alvarez à son rival madrilène.





Il semblerait que les dirigeants de l'Atlético de Madrid soient exaspérés par l'intérêt affiché du FC Barcelone pour l'attaquant argentin, et que les Blaugrana aient été informés qu'un transfert cet été serait quasiment impossible.





Arsenal serait donc désormais considéré comme le favori pour s'attacher les services d'Álvarez, même si l'Atlético de Madrid exigerait une indemnité de transfert avoisinant les 150 millions d'euros pour autoriser un départ cet été, selon Sport.





L'annonce du refus de l'Atlético de Madrid de vendre Álvarez au FC Barcelone intervient après que le joueur de 26 ans a alimenté les rumeurs d'un possible départ du Wanda Metropolitano cet été.





« Je ne sais pas, je ne sais pas, peut-être oui, peut-être non. On ne sait jamais. Mais je suis très heureux ici », a admis l'ancien attaquant de Manchester City lorsqu'on lui a demandé s'il serait toujours un joueur de l'Atlético de Madrid la saison prochaine.





« Vous me posez une question qui va forcément faire des vagues, mais je suis heureux, je me concentre sur le présent, je travaille pour progresser, donner le meilleur de moi-même ici. Je n'ai jamais dit de mal du club, je suis très reconnaissant, les supporters m'ont aussi témoigné leur affection, alors je suis vraiment ravi. »





Interrogé sur l'intérêt supposé du FC Barcelone, Alvarez a ajouté : « Je n'ai rien à dire. Ce sont des choses qui se disent sur les réseaux sociaux. On entend beaucoup de choses, chacun donne son avis et ça prend des proportions démesurées. Je suis heureux ici, très épanoui et je participe à toutes les compétitions. »