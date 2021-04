Neymar, Mbappé, Guardiola : les confidences de Mauricio Pochettino

Le choc face à Manchester City, la gestion de Neymar et de Mbappé, Mauricio Pochettino s'est livré dans les colonnes de The Guardian.

Le choc entre le PSG et Manchester City en demi-finale aller de la Ligue des champions est désormais sur toutes les lèvres en France. Ce match est capital pour la fin de la saison du PSG. Mauricio Pochettino espère prendre le dessus sur son homologue, Pep Guardiola, comme il était parvenu à le faire en quarts de finale de la C1 il y a deux ans, avec Tottenham. Dans une interview accordée à The Guardian à la veille de ce choc contre les Cityzens, l'Argentin a encensé l'Espagnol et est conscient du défi qui attend le PSG face à City.

"Cela s'annonce difficile parce que Manchester City est l'une des meilleures équipes du monde, avec Pep Guardiola à sa tête, qui est pour moi le meilleur coach du monde. C'est toujours un plaisir de jouer contre Manchester City et lui. Ils ont des joueurs incroyables et cela promet un autre combat fantastique. Pour moi, ce sera le match le plus excitant. J'aime défier Guardiola. J'aime me mesurer aux équipes qu'il prépare. Les deux équipes vont se battre pour se qualifier et cela sera un incroyable défi", a avancé Mauricio Pochettino.

L'entraîneur du PSG a comparé Neymar à son ancien coéquipier, Ronaldinho : "Ronaldinho a été mon partenaire ici à Paris et maintenant, je coache Neymar. Les joueurs brésiliens sont toujours différents. Ils ont quelque chose de spécial en eux. Ils sont très ouverts, très heureux, toujours souriants. Ils aiment jouer au football, parce que c'est comme une danse. Ils jouent comme s'ils étaient en train de danser. Quand j'étais en Amérique du Sud, en Argentine, j'aimais toujours jouer contre les équipes et les joueurs brésiliens".

"Neymar et Mbappé sont très humbles, ils aiment travailler, ils aiment le football"

"Ils ne ressentent pas le stress, ils sont toujours libérés quand ils jouent. C'est une caractéristique de la culture des joueurs brésiliens. Ils ont besoin de se sentir bien et d'être heureux pour être performants sur le terrain. Ronaldinho était vraiment un type bien et Neymar aussi. Depuis mon arrivée, il a été ouvert au travail. Il est très humble. Il t'écoute et accepte toutes les instructions de la bonne façon", a ajouté l'ancien joueur du club de la capitale.

Mauricio Pochettino a expliqué qu'il n'était pas si compliqué de gérer Neymar : "Vos collègues en France me demandent comment est Neymar ? Est-il difficile à gérer ? Je dis que c'est très simple parce qu'il n'y a rien de spécial à faire. Il est très naturel. Il comprend quand tu tentes de donner une instruction ou un conseil. C'est comme pour Mbappé. Peut-être que de l'extérieur, tu peux croire qu'ils sont différents parce qu'ils sont de grosses stars et qu'ils sont très influents dans le monde du football mais ils sont très humbles, ils aiment travailler, ils aiment le football. C'est le plus important et c'est pour ça que c'est si simple de les gérer".

Enfin, l'Argentin a détaillé sa relation avec l'autre star de l'équipe, Kylian Mbappé : "Kylian aime le football, il aime parler de football. Il se renseigne au sujet du football anglais – la mentalité et la culture. Mais aussi sur l’Espagne et l’Argentine. Il regarde tous les jours des matches anglais, français, italiens ou allemands. Il n’a que 22 ans mais il est très mature, confiant en ses qualités et ouvert. Il parle français bien sûr mais aussi parfaitement anglais et espagnol. Je parle anglais ou espagnol avec lui, plus en anglais d’ailleurs. La dernière fois, je lui ai dit : "je dois parfaire mon français en parlant avec toi". Il m'a répondu : "pas de soucis, mais pour moi, c'est mieux de travailler mon anglais". Il aime parler plusieurs langues".