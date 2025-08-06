Neymar, le manque de maturité

Neymar a marqué un doublé pour Santos lors de sa dernière sortie contre la Juventude, devant le staff de l'équipe nationale brésilienne présent au stade pour vérifier l'état de santé de l'attaquant. Après le match, la superstar brésilienne a évoqué ses espoirs internationaux et ses tentatives de revenir au sommet, affirmant sans détour qu'il « n'a rien à prouver à personne ».

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Neymar n'a plus joué pour le Brésil depuis sa blessure au ligament croisé antérieur (LCA) en 2023, et le nouveau sélectionneur Ancelotti l'a mis au défi de prouver qu'il peut redevenir un « joueur important » pour son pays. La star de Santos serait déterminée à participer à la Coupe du monde 2026, mais on lui a reproché de manquer de maturité dans ses propos envers Ancelotti et de devoir se montrer plus attentionné à l'avenir.

L'ancien milieu de terrain brésilien Zé Elias a déclaré sur ESPN : « Neymar n'a pas la maturité nécessaire pour comprendre certaines choses. Cette réponse est celle d'un gars que tout le monde admire, qui le félicite, et il est habitué à ce genre de situation. C'est la question qu'il posait pour se promouvoir, pour dire : "Je vais bien, je me sens bien, j'ai joué cinq matchs sans quitter le terrain, je joue 90 minutes, je progresse de jour en jour." Mais il n'a pas la maturité nécessaire pour comprendre ce genre de question, car il pense que tout le monde doute de lui, que tout le monde le remet en question, cette histoire de « moi contre toi », et il n'y a rien de tel.

« Les gens qui travaillent là-bas font leur travail, et beaucoup d'entre eux souhaitent que Neymar revienne au bon football, qu'il comprenne son importance. On a l'impression d'être dans une bulle. Neymar a 33 ans. Il est temps de comprendre son importance pour le monde extérieur, pas seulement pour lui-même, car parfois, il ne parle qu'à lui-même. » Il pourrait être un joueur clé de l'équipe nationale brésilienne, mais il pourrait ne plus être le même qu'avant.

« Pour moi, Neymar est le dernier grand génie après Ronaldinho, Rivaldo et Ronaldo Fenômeno, car sa capacité d'improvisation est surnaturelle. Il imagine une action, en exécute une autre en une fraction de seconde, mais cette maturité lui fait défaut dans ces moments-là. »