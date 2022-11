Neymar blessé, des nouvelles inquiétantes

Neymar n'a pas beaucoup de chance avec les Coupes du monde.

La grande star brésilienne s'est blessée lors du premier match de la Coupe du monde 2022, au cours duquel il a subi un traitement particulier de la part des joueurs de la Serbie, au point de devoir demander un remplacement en seconde période.

Blessé, un problème à la cheville lui fera manquer le deuxième match de la phase de groupe et le fait douter sérieusement pour le troisième.

Le médecin de l'équipe nationale brésilienne, Rodrigo Lesmar, a annoncé à la fin du match contre les Serbes que Neymar souffrait d'une entorse de la cheville droite. Il a également demandé le calme, car il faudra attendre 24 à 48 heures pour connaître l'étendue de la blessure.

Dans ce sens, les proches du joueur ont déclaré qu'il fallait du temps pour comprendre la situation.

Tite, quant à lui, a choisi d'être très optimiste, assurant que sa star continuera à jouer à Doha. Tout comme ses coéquipiers de la zone mixte, en public comme en privé. Bien qu'il ait commencé son traitement jeudi soir, ce vendredi s'avérera être le jour clé pour déterminer comment se déroule réellement le dossier. Et les choses ne s'annoncent pas bien.

Comme l'a appris MARCA, Neymar ne sera pas présent pour le match de lundi contre la Suisse, à 17h00. Bien que son évolution soit suivie de près, l'idée est pour l'instant qu'il ne jouera pas lors de la troisième journée, contre le Cameroun vendredi à 20h00, si cela n'est pas nécessaire en termes de qualification.

Des sources proches de Ney affirment qu'il a exclu de faire ses adieux au tournoi.

Quoi qu'il en soit, Tite devra s'appuyer sur un effectif très étoffé. Rodrygo Goes, Gabriel Jesus ou Antony sont les mieux placés pour entrer dans le XI. Fred ou même Bruno Guimaraes pourraient également entrer en jeu, et Lucas Paqueta pourrait être déplacé vers l'avant.

Les joueurs brésiliens sont mécontents car ils pensent que la Serbie a cherché à blesser Ney. Cet après-midi, la CBF devrait également faire un rapport sur l'état de santé de Neymar.

Le joueur s'est exprimé sur la rencontre via les réseaux sociaux, évitant e parler de son cas : « Un match difficile, mais il était important de gagner. Félicitations à l’équipe, première étape franchie… plus que six », a-t-il écrit.