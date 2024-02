Neymar attaqué au Brésil, ça va très loin

L'aide obtenue par Dani Alves auprès de Neymar choque les Brésiliens.

L'onde de choc du verdict de culpabilité se répercute encore dans le monde entier après que Dani Alves a été reconnu coupable d'agression sexuelle assimilable à un viol, jeudi. Alves a été condamné à quatre ans et demi de prison, cinq ans de mise à l'épreuve, neuf ans d'interdiction d'approcher et 150 000 euros de dommages et intérêts à la victime.

La sentence a été accueillie de manière mitigée. L'accusation demandait 9 ans de prison, tandis que la victime demandait une peine complète de 12 ans, avec un résultat final proche de la peine minimale de quatre ans. Le juge a considéré le paiement intégral des dommages et intérêts comme une circonstance atténuante. Pour ne rien arranger, Alves pourrait sortir de prison dans le courant de l'année.

Selon Sport, la ministre brésilienne de la femme, Cida Goncalves, a qualifié la peine de "douce" pour "une telle atrocité". De son côté, le président du Parti des travailleurs et représentant Gleisi Hoffman a critiqué le rôle de Neymar Junior dans cette affaire. La famille de Neymar aurait donné à Alves les 150 000 euros de dommages et intérêts, ce qui a conduit à la réduction de sa peine.

Neymar aide Dani Alves, le Brésil sous le choc

"La condamnation du violeur Daniel Alves est pédagogique et exemplaire, elle montre que la société ne tolère plus les comportements sexistes et misogynes. Ce qui est absurde, c'est qu'il a emprunté de l'argent à Neymar, qu'il a payé le dédommagement et qu'il a réduit la peine, ce qui ne résout rien pour la victime, cela n'efface pas sa souffrance", a déclaré Mme Hoffman.

Cela soulève certainement des questions sur la division entre la justice pour les riches et les pauvres. De même, en proportion de la richesse d'Alves ou de Neymar, cela représente une fraction de la fortune et du salaire annuel du premier, tandis que l'on pense que cela représente beaucoup moins qu'une semaine de salaire pour Neymar.