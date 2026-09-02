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Neymar adresse un court message à Jesus après son transfert au Barça

FC Valence vs FC Barcelone
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LaLiga
Neymar
G. Jesus
Espagne
Brésil

Les deux Brésiliens se connaissent bien.

Le Brésilien Neymar, star de Santos, a adressé un court message à son compatriote Gabriel Jesus, après son transfert au Barça, officialisé hier mardi.

Après l'annonce officielle du transfert de son compatriote en provenance d'Arsenal, l'ancien joueur des Blaugranas a publié une photo de Jesus, accompagnée d'un court message sur Instagram, dans lequel il a écrit : « Bonne chance, mon garçon ».

 Les deux Brésiliens se connaissent bien, puisqu'ils ont joué ensemble en équipe nationale, et Neymar sait parfaitement ce qui attend Jesus en Catalogne, lui qui a porté le maillot du Barça pendant quatre saisons, durant lesquelles il a été sacré champion de la Ligue des champions en 2015, avant de rejoindre le Paris Saint-Germain en 2017 pour une somme record de 222 millions d'euros.

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Gabriel Jesus a signé un contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2029, et portera le numéro 9.

Après des efforts intenses pour recruter Julian Alvarez, et l'étude d'autres options, parmi lesquelles Harry Kane, Lautaro Martinez et Joao Pedro, le Barça a finalement choisi l'attaquant brésilien âgé de 29 ans.

Jesus arrive après une saison difficile durant laquelle il a souffert d'une grave blessure au genou, et n'a disputé que 13 matches en Premier League depuis son retour en décembre, dont deux seulement en tant que titulaire, inscrivant deux buts.

 Jesus compte 64 sélections internationales et 19 buts avec la sélection brésilienne, et arrive en Catalogne avec l'ambition de relancer sa carrière, soutenu par les encouragements de son ancien coéquipier en sélection.

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