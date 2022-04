Neville très dur sur Manchester United

Manchester a été mené 2-0 dans les 45 premières minutes, et le Liverpool de Jurgen Klopp aurait pu avoir une avance encore plus grande à la pause.

"Je regarde Man United depuis 42 ans et, honnêtement, c'est aussi mauvais que cela puisse l'être", a déclaré Neville lors de la retransmission en direct du match sur Sky Sports.

"Je les ai regardés dans les années 80, je n'ai jamais vu un groupe manquer d'appétit pour jouer pendant tout le temps où j'ai regardé le club. Soyons justes, cette équipe de United est une perte d'espace. Cependant, le football pratiqué par Liverpool est absolument sublime".

Le gardien de but espagnol David De Gea a connu des hauts et des bas à Old Trafford, ne serait-ce que cette saison. Mais le gardien n'a pas pu faire grand-chose mardi pour éviter le désastre.

"De Gea est impuissant face au désespoir qui l'attend", a déclaré Neville. "United semblait prometteur vers la fin de la saison dernière...

"L'effondrement et la situation dans laquelle ils se sont trouvés toute la saison ont été alarmants. Ce que nous observons en ce moment n'est rien. C'est juste un rien du tout.

"Ces joueurs veulent que la saison soit terminée pour pouvoir se cacher derrière le nouveau manager et blâmer l'ancien. Une culture de l'excuse qui imprègne tout le club."