Al Hilal a ajouté son deuxième but dans les filets de son hôte, Al-Gharafa du Qatar, lors de la rencontre qui les oppose au King Saud University Stadium de Riyad, la capitale saoudienne, dans le cadre de la première journée de la Ligue des champions d'Asie d'élite.

Le but est intervenu à la 73e minute par l'intermédiaire de Sergej Milinković-Savić, d'une puissante tête, profitant d'un centre remarquable de son coéquipier Ruben Neves.

Neves avait quant à lui inscrit le premier but à la 45e+3 minute sur penalty.

À noter que la 32e minute a été le théâtre d'un accrochage entre Crysencio Summerville, joueur d'Al Hilal, et Ismaël Bennacer, qui disputait son premier match sous le maillot d'Al-Gharafa.

La situation a dégénéré en vives échauffourées entre les joueurs des deux équipes, l'arbitre brandissant le carton rouge à l'encontre de Summerville et Bennacer.