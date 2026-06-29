Neuer signe un exploit inoubliable… et Nagelsmann frappe à la porte de l'histoire

Manuel Neuer, le gardien de but de l’équipe d’Allemagne, a inscrit son nom en lettres d’or dans l’histoire de la Coupe du monde. Lors du match contre le Paraguay, disputé au stade de Boston en seizièmes de finale de l’édition 2026, il a établi un record historique.

Selon le site de statistiques « Squawka », Neuer a disputé son 23e match sous le maillot de l’équipe d’Allemagne lors d’une phase finale de Coupe du monde, devenant ainsi le joueur le plus capé de l’histoire de l’Allemagne dans cette compétition, dépassant le record qu’il partageait jusqu’alors avec Lothar Matthäus et Miroslav Klose.

Dans le même ordre d’idées, le site français « Stats Foot » a souligné que la rencontre contre le Paraguay était le premier match disputé par l’Allemagne en phase à élimination directe de la Coupe du monde depuis la finale de l’édition 2014, lors de laquelle elle avait remporté le titre face à l’Argentine le 13 juillet.

Le même média précise que Julian Nagelsmann, âgé de 38 ans et 341 jours, est devenu le sélectionneur le plus jeune à diriger une nation en phase à élimination directe de la Coupe du monde depuis le Français Henri Michel, qui avait conduit les Bleus face à la Belgique le 28 juin 1986, soit 38 ans et 243 jours.