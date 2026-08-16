Neuer relance les doutes sur la date de sa retraite

Le gardien chevronné Manuel Neuer a exprimé sa satisfaction quant à la performance de son équipe, le Bayern Munich, après la victoire amicale contre Leipzig (3-1), hier samedi, soulignant que le club bavarois avait abordé ce match amical avec sérieux et livré une prestation convaincante, malgré les nombreux changements opérés par l'entraîneur Vincent Kompany.

Neuer a déclaré, lors d'une conférence de presse d'après-match : « Tout d'abord, je dois dire que le sentiment est bon. Chaque match amical doit être pris au sérieux, quelle que soit l'équipe que nous affrontons. »

Et de poursuivre : « Nous avons également joué contre Aston Villa en Asie, et nous avons livré une prestation très convaincante, tout comme aujourd'hui. Bien sûr, il y a eu beaucoup de changements, et l'entraîneur a essayé de donner des minutes aux joueurs et de gérer un peu leur temps de jeu. Nous méritions la victoire aujourd'hui et nous avons livré une bonne prestation. »

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Le gardien et capitaine du Bayern a évoqué l'avenir, dans un contexte de spéculations sur une possible retraite du football l'été prochain, en déclarant : « Je vais laisser les choses suivre leur cours, puis je verrai ce qu'il se passera. Je vais disputer la saison pour lutter en vue des plus grands objectifs, et ensuite nous verrons ce qu'il adviendra. »

Neuer avait précédemment indiqué que la saison 2026-2027 pourrait être la dernière de sa carrière, après avoir prolongé son contrat avec le Bayern pour une saison, mais il a laissé la porte ouverte à un éventuel changement de décision dans ses dernières déclarations.

Le match face à Leipzig s'inscrivait dans le cadre de la préparation du Bayern en vue de la Supercoupe nationale contre le Borussia Dortmund, samedi prochain, avant l'entame de son parcours en championnat d'Allemagne face à Stuttgart, le 28 août courant.